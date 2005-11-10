Cittadella, Musso ritrova Iori da avversario: “Saremo nemici per 90 minuti"

Roberto Musso, tecnico del Cittadella capolista nel girone A di Serie A, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida col Novara: Per questa partita avremo fuori Falcinelli, si sta portando dietro un problema muscolare e quindi abbiamo preferito lasciarlo a riposo per poter recuperare. Speriamo di riaverlo la prossima settimana, al massimo tra una decina di giorni. Mancherà anche Cecchetto che ha preso una botta al piede, lo valuteremo martedì al rientro ma non sembra nulla di importante. Gli altri saranno tutti a disposizione.

La squadra ha reagito bene alla sconfitta, abbiamo lavorato sugli errori commessi la scorsa settimana perché i ragazzi si sono resi conto delle ingenuità evitabili. Gli errori fanno parte del percorso, capita a tutti quindi non abbiamo avuto problemi. Abbiamo lavorato tanto questa settimana, non abbiamo avuto modo di studiare molto il Novara perché hanno lavorato solo una settimana con Iori, quindi ci siamo concentrati su di noi e sui nostri principi. Sarebbe stato meglio vincere con l'Albinoleffe, ma è una sconfitta che potrebbe farci bene. Abbiamo comunque fatto la nostra partita, loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni che gli abbiamo concesso ma ora siamo già concentrati sul prossimo impegno.

Iori? Sarà una bella sensazione affrontarlo, non me lo sarei mai immaginato qualche mese fa. Saremo "nemici" per 90 minuti, ma a fine partita tornerà tutto come prima. Lo stimo tantissimo, come persona e come allenatore, e spero che possiamo fare entrambi un grande campionato. Ci siamo sentiti la settimana scorsa quando ha firmato, questa settimana è stato meglio evitare ma ci vedremo domani.

La prima insidia sarà il campo, prima volta sul sintetico e dovremo essere bravi ad adattarci fin dal riscaldamento. Con Manuel ci conosciamo da 20 anni, abbiamo un grande rapporto di amicizia e so quali sono le sue idee, ma chiaramente ogni situazione è sempre diversa dalle altre. Abbiamo preferito lavorare su noi stessi perché non abbiamo tanti riferimenti, facendo le nostre valutazioni e speriamo di aver preso le giuste contromisure.

Cambiare qualcosa rispetto all'ultima partita è una possibilità, ho ampia scelta ed entro stasera deciderò i primi undici da mandare in campo. Saranno fondamentali anche i subentranti, la formazione iniziale è solo un dettaglio.

Contro l'Albinoleffe abbiamo subito gol da situazioni evitabili, è sempre questione di concentrazione. Dobbiamo evitare cali di concentrazione, bisognerà partire forte e decidere il ritmo partita perché il Novara vorrà fare un'ottima partita. Servirà avere pazienza, abbiamo provato diverse situazioni e penso che i ragazzi le abbiano memorizzate".