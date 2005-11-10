Tensione prima di Benevento-Catanzaro. Arditi scivola e perde i sensi in panchina
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Luca Bargellini
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Oggi alle 19:05Serie B
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27.10.2026 19:05Serie B
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© foto di Federico Serra
Momenti di forte tensione al 'Vigorito' pochi istanti prima del fischio d'inizio di Benevento-Catanzaro. I calciatori del club calabrese hanno richiamato l'attenzione dei sanitari per un malore accusato da Gabriele Arditi, calciatore presente nella panchina di Michele Mignani, che avrebbe perso i sensi dopo una caduta al momento dell'ingresso nella panchina dell'impianto di casa dei sanniti. Gara al momento ritardata anche se la situazione non sembra particolarmente grave.
Aggiornamento ore 19:13 - La gara ha preso il via in questo momento.
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