Focus TMW

Serie B, la Top11 della 24ª giornata: Cuppone is on fire. Palumbo trascinatore

Luca Bargellini
Oggi alle 10:49
Luca Bargellini

Ventiquattresimo turno di Serie B che va in archivio con molti risultati importanti. In primis la caduta del Venezia, dopo 12 risultati utili consecutivi, contro il Modena. Vince, invece, il Frosinone che sorpassa nuovamente il Monza. Catanzaro al secondo successo di fila, mentre ottengono i tre punti anche Juve Stabia, Modena e Padova. In zona salvezza vincono Virtus Entella e Reggiana.

Questa la Top11 della 24ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW:
Radunovic (Spezia) 7.5 - Protagonista assoluto con una serie di interventi decisivi che blindano il risultato. Il portiere respinge le conclusioni di Cavuoti con riflessi e posizionamento perfetti. La parata prodigiosa sul tiro a giro di Traore rappresenta il momento clou di una prestazione maiuscola che vale un punto pesante in chiave salvezza.

Oyono J. (Frosinone) 7.0 - Non fa rimpiangere il fratello, assente, e disputa una partita eccellente. Sulla fascia risulta imprendibile e dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose.

Tonoli (Modena) 7.5 - Dopo l'ottima prestazione con assist contro la Sampdoria, si ripete e fa anche di meglio: è lui a sbloccare il match sfruttando la sponda deliziosa di De Luca. Si dimostra ancora una volta una vera e propria arma offensiva dei suoi.

Kofler (Südtirol) 7.0 - Il promettente difensore 20enne vince nettamente il duello con un avversario ostico come Patrick Cutrone. Sfiora il gol nella ripresa sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Carissoni (Juve Stabia) 7.0 - Provvidenziale quando anticipa Shpendi sul taglio di Magnino, decisivo col suo blitz nell'area di rigore azzurra.

Palumbo (Palermo) 7.5 - Rientra dalla squalifica, si muove a tutto campo e da trascinatore guida la rimonta: due assist deliziosi da fermo, accelera per il 3-2.

Leone (Juve Stabia) 7.5 - Ingresso rivitalizzante: avvia e conclude alla perfezione la trama del pareggio, disegna l'assist del sorpasso. Illumina la manovra gialloblù.

Karić (Virtus Entella) 7.5 - Sblocca il match con un inserimento perfetto concluso con un gran tiro. Polmoni e qualità, domina il centrocampo sovrastando i dirimpettai.

Pierini (Sampdoria) 7.0 - Seconda partita dal primo minuto per l’ultimo acquisto del mercato di gennaio della Sampdoria. Dopo un primo tempo dove ha faticato, trova il suo primo gol in blucerchiato con una conclusione sotto misura.

Cuppone (Virtus Entella) 7.5 - Il gol del 2-0 è un mix di cattiveria e tecnica. Fa reparto da solo e fa impazzire la difesa romagnola.

Begic (Sampdoria) 7.5 - Dopo l’eurogol di Modena viene confermato a sostegno dell’unica punta. Si muove molto bene fra le linee creando più di un grattacapo alla retroguardia rosanero e poi trova la sua seconda rete consecutiva che riequilibra il match.

