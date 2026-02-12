Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 24ª giornata: Alvini salto in vetta
Ventiquattresimo turno di Serie B che va in archivio con molti risultati importanti. In primis la caduta del Venezia, dopo 12 risultati utili consecutivi, contro il Modena. Vince, invece, il Frosinone che sorpassa nuovamente il Monza. Catanzaro al secondo successo di fila, mentre ottengono i tre punti anche Juve Stabia, Modena e Padova. In zona salvezza vincono Virtus Entella e Reggiana.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la ventiquattresima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Alvini (Frosinone) 6.56 (24)
2. Stroppa (Venezia) 6.42 (24)
3. Abate (Juve Stabia) 6.38 (24)
4. Sottil (Modena) 6.31 (24)
5. Inzaghi (Palermo) 6.29 (24)
6. Mignani (Cesena) 6.25 (24)
7. Castori (Südtirol) 6.19 (24)
8. Aquilani (Catanzaro) 6.13 (24)
9. Bianco (Monza) 6.13 (24)
10. Chiappella (Virtus Entella) 6.13 (24)
11. Modesto (Mantova) 6.13 (8)
12. Calabro (Carrarese) 6.10 (24)
13. Andreoletti (Padova) 6.08 (24)
14. Rubinacci (Reggiana) 6.00 (1)
15. Gregucci (Sampdoria) 5.97 (16)
16. Biancolino (Avellino) 5.88 (24)
17. Dionisi (Empoli) 5.82 (17)
18. Gorgone (Pescara) 5.79 (12)
19. Donadoni (Spezia) 5.79 (12)
20. Longo (Bari) 5.75 (4)
Esonerati
Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Vivarini (Bari) 5.19 (8)
