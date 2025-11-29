Empoli, Dionisi: "Le cose stanno girando. Per noi la chiave è continuare a spingere"

Nel post partita di Empoli-Bari, sfida vinta per 5 a 0 dai toscani, il tecnico Alessio Dionisi ha così commentato la prestazione più che convincente dei suoi ragazzi: "Siamo partiti un po’ frenati, forse per la qualità e l’esperienza del Bari, ma non abbiamo concesso nulla. Siamo andati in vantaggio alla fine del primo tempo su una palla inattiva, poi nella ripresa, con le squadre più lunghe, sono venuti fuori gli spazi, la qualità e l’atteggiamento dei ragazzi. Tutte cose che vedo da tempo. Ora non dobbiamo fermarci: sarebbe stupido. Abbiamo giocato poche partite insieme, stiamo crescendo e abbiamo ancora margine“.

Differenza gol

“In questo momento le cose stanno girando e i ragazzi vengono ripagati per quello che fanno in settimana. È una squadra che si vuole aiutare. Dobbiamo spingere, a prescindere dal prossimo risultato. Prima o poi torneremo a prendere gol o a non festeggiare, è normale, ma la chiave per noi è continuare a spingere. Leggerezza e consapevolezza: questi due elementi ci rappresentano. Il secondo tempo di oggi è figlio di quella consapevolezza“.

Solidità difensiva

“Nel primo tempo la partita era bloccata e non abbiamo avuto la frenesia di forzare quando non c’erano gli spazi. Saper leggere i momenti è una dote importante. Vedendo che le cose vengono, prendi sicurezza e poi vai oltre. Torneranno anche i momenti negativi, ma una squadra si vede da come reagisce. Lo abbiamo fatto ad Avellino, lo abbiamo fatto oggi“. Le parole di Dionisi sono state riportato dai colleghi di pianetaserieb.com.