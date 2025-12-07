Empoli-Palermo 1-3, le pagelle: Bani perfetto, Joronen compie il miracolo. Guarino spegne la luce
Risultato finale: Empoli-Palermo 1-3
EMPOLI
Fulignati 5 - Oggi viene colpito tre volte. Non è il solito felino che si conosce tra i pali. Qualche smanacciata è da rivedere.
Lovato 6 - Chiude qualche linea di passaggio e fa a sportellate. Ha tanta energia ma non riesce a incanalarla come vorrebbe.
Guarino 4,5 - Buca completamente il cross di Pierozzi e regala a Pohjanpalo il pallone che chiude la partita.
Obaretin 6 - Sbaglia le misure di qualche passaggio, è più cattivo in fase offensiva. Dietro deve aggiustare qualcosa.
Elia 6,5 - E' sempre ispirato. Voglia, cattiveria, forza nelle gambe. Partita di grande sostanza, come sempre. Dall'82 Carboni S.V.
Yepes 5 - Non c'è oggi. Tanta difficoltà a uscire fuori. Non è giornata.
Ghion 5 - Si perde completamente Le Douaron sul primo gol, non si riprende del tutto. Partita così così. Dal 74' Degli Innocenti S.V.
Moruzzi 7 - Martella davanti e per poco non insacca la rete di Joronen. E' suo il cross che regala il gol per rimettere l'Empoli sui binari.
Shpendi 5,5 - Corre tanto ma non riesce a sfondare il muro del Palermo. Si incarta col pallone. Oggi è bloccato. Dall'82 Bianchi S.V.
Ceesay 5 - Poco pimpante, fatica a creare fastidio al Palermo. Dal 74' Saporiti S.V.
Nasti 5 - Perde Le Douaron sul gol dell'1-0 come il compagno, e duella a lungo con Bani che gli prende bene i tempi. Fatica tanto davanti. Dal 46' Pellegri 6 - Prende il giallo per proteste, evitabile. Si fa perdonare immediatamente segnando il gol che riapre momentaneamente la partita.
Alessio Dionisi 5 - Dopo un primo tempo altalenante rientra in campo aggressivo. Non riesce a imbrigliare la gara come vorrebbe. Inzaghi è più organizzato.
PALERMO
Joronen 7,5 - La parata gigantesca su Moruzzi è l'immagine della partita. Grandioso.
Bereszynski 6 - Buona gara in difesa, evita la ripartenza del fulmine Shpendi e si becca il giallo. Chiude situazioni velenose. Dal 46' Peda 6 - Si comporta bene, molto scolastico.
Bani 7,5 - Ha studiato a memoria i movimenti degli avversari. Legge con largo anticipo le situazioni. Prestazione sontuosa.
Ceccaroni 7 - Spizzata al bacio per Pohjanpalo. Ha la forza di andare davanti a Fulignati anche al 96'. Atteggiamento perfetto.
Pierozzi 6,5 - Il suo tocco sul cross di Moruzzi agevola Pellegri sul gol. Poi mette in mezzo la sfera per Pohjanpalo che concretizza.
Segre 6 - Gioca col giallo sulle spalle dopo soli 15 minuti, ma deve spendere il cartellino per evitare guai. Si comporta più che bene, sa di essere a rischio ma è ben prudente. Dal 56' Gomis 6 - Entra subito in partita, compie ciò che Inzaghi gli chiede.
Ranocchia 7 - Freddo e lucido riesce a gestire bene tutte le situazioni. Grande partita, attenta.
Augello 6,5 - Riesce sempre a dare ossigeno alla squadra. Ha più gamba degli altri... e esperienza. Dall'88 Veroli S.V.
Palumbo 6 - Primo tempo con la garra e la voglia di andare a vincere. Poi stacca la spina insieme a tutti i compagni nel miglior momento dell'Empoli. Fatica a trovare una via d'uscita. Dal 70' Blin S.V.
Le Douaron 7 - Apre le danze al Castellani. Si fa sempre trovare dai compagni ed è pericoloso qualsiasi cosa faccia. Imprendibile. Dal 56' Vasic 5,5 - Si divora un gol fatto. Entra male, sa fare meglio.
Pohjanpalo 7,5 - Una sentenza nell'area piccola. Non torna ad aiutare la squadra ma compie una doppietta da vero rapace.
Filippo Inzaghi 6,5 - Dopo 18 minuti è già sul 2-0. Il primo tempo lo gioca molto bene, poi a inizio ripresa spegne la luce per qualche momento. Capisce la situazione e va a prendersi la vittoria.