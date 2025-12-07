Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, il Palermo espugna il Castellani: Pohjanpalo trascina i rosanero contro l'Empoli

Serie B, il Palermo espugna il Castellani: Pohjanpalo trascina i rosanero contro l'Empoli
© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:19
Alessandra Stefanelli

La 15ª giornata di Serie B si apre con un colpo esterno pesante: il Palermo espugna il Castellani battendo l’Empoli 3-1 e si rilancia in zona alta di classifica. La squadra di Pippo Inzaghi parte fortissimo e dopo appena sette minuti trova il vantaggio grazie a uno schema su calcio piazzato: tocco corto di Augello, imbucata di Palumbo e sinistro vincente di Le Douaron. I rosanero insistono e al 18’ raddoppiano: sugli sviluppi di un corner, Ceccaroni prolunga il cross di Ranocchia sul secondo palo, dove Pohjanpalo firma il 2-0.

L’Empoli prova a reagire, ma Joronen è decisivo prima su Elia e poi su Lovato, mentre lo stesso Pohjanpalo spreca il possibile tris poco prima dell’intervallo. Nella ripresa il Palermo continua a creare, vedendosi anche annullato il 3-0 di Peda per un fallo offensivo. Gli azzurri però rientrano in partita al 63’: sul cross deviato di Moruzzi, Pellegri colpisce il palo e ribatte in rete per il 2-1. Il match si accende, l’Empoli sfiora il pareggio ma Bani e Joronen salvano i rosanero.

Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Ore 17:15
Empoli-Palermo 0-2 (in corso)
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Ore 19:30
Sampdoria-Carrarese

Lunedì 8 dicembre
Ore 12:30
Modena-Catanzaro
Ore 15:00
Avellino-Venezia
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana
Monza-SudTirol
Padova-Cesena
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia

CLASSIFICA
Monza 29
Frosinone 28
Palermo 26*
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Empoli 20 *
Avellino 19
Catanzaro 19
Juve Stabia 19
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16
Entella 15
Mantova 14
Bari 14
Südtirol 13
Spezia 11
Sampdoria 10
Pescara 9

