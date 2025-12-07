Serie B, il Palermo espugna il Castellani: Pohjanpalo trascina i rosanero contro l'Empoli

La 15ª giornata di Serie B si apre con un colpo esterno pesante: il Palermo espugna il Castellani battendo l’Empoli 3-1 e si rilancia in zona alta di classifica. La squadra di Pippo Inzaghi parte fortissimo e dopo appena sette minuti trova il vantaggio grazie a uno schema su calcio piazzato: tocco corto di Augello, imbucata di Palumbo e sinistro vincente di Le Douaron. I rosanero insistono e al 18’ raddoppiano: sugli sviluppi di un corner, Ceccaroni prolunga il cross di Ranocchia sul secondo palo, dove Pohjanpalo firma il 2-0.

L’Empoli prova a reagire, ma Joronen è decisivo prima su Elia e poi su Lovato, mentre lo stesso Pohjanpalo spreca il possibile tris poco prima dell’intervallo. Nella ripresa il Palermo continua a creare, vedendosi anche annullato il 3-0 di Peda per un fallo offensivo. Gli azzurri però rientrano in partita al 63’: sul cross deviato di Moruzzi, Pellegri colpisce il palo e ribatte in rete per il 2-1. Il match si accende, l’Empoli sfiora il pareggio ma Bani e Joronen salvano i rosanero.

Serie B, 15ª giornata giornata

Domenica 7 dicembre

Ore 17:15

Empoli-Palermo 0-2 (in corso)

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Ore 19:30

Sampdoria-Carrarese

Lunedì 8 dicembre

Ore 12:30

Modena-Catanzaro

Ore 15:00

Avellino-Venezia

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Reggiana

Monza-SudTirol

Padova-Cesena

Ore 17:15

Bari-Pescara

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia