Empoli-Palermo, le formazioni ufficiali: Le Douaron dal 1°. Ceesay-Shpendi sulla trequarti

Per la sfida d'alta classifica contro il Palermo, sua ex squadra, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi sceglie Ceesay al fianco di Shpendi sulla trequarti alle spalle di Nasti. In mezzo al campo ci saranno Ghion e Yepes con Moruzzi ed Elia sulle corsie laterali, mentre davanti a Fulignati giocheranno Obaretin, Lovato e Guarino. Filippo Inzaghi sceglie invece Le Douaron come spalla di Palumbo con Pohjanpalo unica punta e Brunori in panchina. A centrocampo spazio a Segre e Ranocchia in mezzo con i soliti Pierozzi e Augello sugli esterni. In difesa Bereszynski affianca Bani e Ceccaroni davanti a Joronen.

Queste le formazioni ufficiali:

Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Obaretin, Lovato, Guarino; Elia, Yepes, Ghion, Moruzzi; Ceesay. Shpendi, Nasti. A disposizione: Perisan, Degli Innocenti, Belardinelli, Pellegri, Ilie, Indragoli, Tosto, Haas, Saporiti, Carboni, Konate, Bianchi. Allenatore Alessio Dionisi

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Balaguss, Gomes, Brunori, Vasic, Diakite, Blin, Peda, Corona, Veroli. Allenatore Filippo Inzaghi