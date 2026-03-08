Empoli, Stefanelli: "Momento delicato. Bisogna mettere l'elmetto, stare zitti e pedalare

Al termine della gara persa comtro il il Catanzaro ha parlato il direttore sportivo dell'Empoli Stefano Stefanelli: "E' una gara difficile da commentare perché la partita era complicata, lo sapevamo, il momento pure e quindi ci si aspettava una prova importante d'orgoglio. L'inizio è stato d'attenzione, di cattiverie, di voglia di fermare un avversario forte. Poi invece nella ripresa tutto questo è svanito, cosa che non si può assolutamente accettare ed è anche difficile da capire. C’è grande rabbia perché sicuramente ci si aspettava tutti qualcosa in più e l'inizio di questa gara poteva lasciar presagire una soddisfazione che per noi, per il momento, sarebbe stata veramente tripla”.

“Il momento è delicato, è innegabile, arriviamo da una serie molto negativa, molto brutta. Quindi in questo momento c'è da stare zitti, pedalare tanto, ma tanto tanto e farsi tutti un esame di coscienza. Prima di tutto personale, poi affronteremo anche il discorso di squadra, ma prima di tutto personale perché ognuno penso che debba e possa dare di più. E questo va fatto da subito, da stasera, perché poi adesso ci aspettano nove finali, nove battaglie. Bisogna mettere l’elmetto e iniziare a dare soddisfazione a noi, ai tifosi, a tutti, perché i punti incominciano ad essere troppo importanti”.

“Ovviamente, dispiace anche per i nostri tifosi, sono sempre eccezionali, non ci hanno fatto mai mancare niente, mai mancare il loro sostegno. Anche oggi, in una trasferta così lontana, così complicata, erano qui a sostenerci. Quindi è normale che vogliamo dargli una soddisfazione il prima possibile, per noi e per loro. Le prossime partite sono delle battaglie ed avremo bisogno del sostegno di tutta Empoli perché il momento è delicato e c'è bisogno veramente di tutti”, ha concluso.