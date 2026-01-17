Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Empoli-Sudtirol 0-1, le pagelle: Pecorino bomber, Nasti delude

Empoli-Sudtirol 0-1, le pagelle: Pecorino bomber, Nasti delude
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:05Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: EMPOLI-SUDTIROL 0-1

EMPOLI

Fulignati 6 - Può poco o nulla sul gol, salva il 2-0 su Casiraghi.

Lovato 5 - Sbaglia su Pecorino che lo sovrasta e segna il gol vittoria.

Guarino 5.5 - Ordinato, non va particolarmente in sofferenza.

Obaretin 5.5 - Si fa vedere anche in fase offensiva quando può, ma non incide.

Ceesay 5.5 - Ci prova spesso gettandosi nello spazio, corre e si spende moltissimo, senza troppo successo. Dal 60’ Shpendi 5 - Tocca pochissimi palloni

Haas 5 - Imprecisissimo, sbaglia tanti palloni e soffre il palleggio degli avversari, non riesce mai a salire in cattedra. Dal 60’ Ignacchiti 5.5 - Poca sostanza dal suo ingresso in campo.

Ghion 5.5 - Non bissa la prestazione di Cesena. Oggi spesso in ombra, tocca pochi palloni e non è mai al centro del gioco. Dal 72’ Degli Innocenti sv.

Moruzzi 5.5 - Soffre la velocità di Molina e non riesce a spingere.

Elia 6 - Ci prova, è uno dei più intraprendenti dei suoi, ma non basta. Dal 72’ Ebuehi sv.

Ilie 5.5 - Prova ad accendersi con la sua qualità ma lo fa con poca convinzione. Dall’80 Popov sv.

Nasti 5 - Prestazione scialba la sua, tocca pochissimi palloni e perde tanti duelli contro la fisica difesa avversaria.

Alessio Dionisi 5 - Il suo Empoli è la copia sbiadita di quello visto a Cesena. Mai pericoloso in attacco e disattento in difesa.

SUDTIROL

Adamonis 6 - Inoperoso nel primo tempo, nella ripresa fa un solo ottimo intervento.

El Kaouakibi 6.5 - Prestazione di enorme solidità, non soffre mai contro lo sterile attacco empolese.

Kofler 6.5 - Cancella dal campo Nasti e compagni, roccioso.

Veseli 6 - Sicuro e affidabile anche lui.

Molina 6.5 - Corre su e giù, copre e attacca, prestazione totale.

Tait 6 - Sempre attento e deciso nei contrasti, spesso falloso. Dal 62’ Frigerio 6 - Ingresso ordinato e intelligente il suo.

Tronchin 6 - Gestisce bene il gioco, meglio in copertura che in impostazione.

Casiraghi 6.5 - Sempre al centro del gioco, pericolosissimo sui calci piazzati. Suo l’assist per il vantaggio di Pecorino. Dal 62’ Crnigoj 6 - Esordisce con il Sudtirol e fa le cose giuste, senza eccedere.

Zedadka 6 - Ottima gamba la sua oggi, prende un giallo ingenuo per una simulazione evitabile. Dal 74’ S. Davi sv.

Merkaj 6 - Solido. Difende tanti palloni, è bravo nel raccordarsi con Pecorino. Dal 69’ Verdi 6 - Mette in mostra la sua classe all’esordio assoluto in maglia Sudtirol.

Pecorino 7 - Segna un gol bellissimo e dialoga bene con Merkaj. Nel primo tempo è imprendibile. Dal 62’ Odogwu 6 - Entra e fa a spallate con gli avversari, lavoro prezioso il suo.

Fabrizio Castori 7 - Il suo Sudtirol non soffre praticamente mai, la sblocca e poi amministra. Tre punti importanti, in trasferta, 8 mesi dopo l’ultima volta.

