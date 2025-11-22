L'ora di Fiorentina-Juventus, parlano Ferrari e Chiellini: le top news delle 18

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 12^ giornata di Serie A: Cosa ha portato Vanoli? Sono state due settimane intense, i ragazzi hanno reagito molto bene. Ci è piaciuta la voglia e la consapevolezza di calarsi nella realtà come quella di oggi, ma anche l'entusiasmo e la rabbia da tirare fuori in un momento del genere. Se condivido le parole del mister su Ranieri? Condivido in pieno, Luca è un ragazzo eccezionale. E' uno che si impegna fino alla fine, magari ha modi un po' rudi ma è un ragazzo pulito e si merita la fiducia".

Anche Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida: "Se sento ancora questa partita, avendola vissuta con entrambe le maglie? E' diverso viverla adesso. Ho anche segnato quando giocavo a Firenze e so cosa vuol dire per i fiorentini, così come per la Juventus. Partita bella e difficile. Spalletti? Ci aspettiamo tanto da Spalletti. Ha avuto un po' di tempo per lavorare in queste due settimane e sta cominciando a dare sempre di più il suo timbro. Siamo contenti, ma è sempre il campo a parlare. La Fiorentina ha cambiato allenatore, conosco bene Vanoli e so cosa può dare. Rinnovi Yildiz e Vlahovic? Kenan ha ancora tre anni e mezzo di contratto, siamo felici insieme e c'è la volontà di proseguire insieme. Dei rinnovi parleremo più avanti. Ci aspettiamo tanto in questa stagione e speriamo che possano fare quello che sanno".

Dopo il pareggio contro il Cagliari per 3-3, il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha commentato così la sfida in conferenza stampa: "Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. Io non voglio vedere i giochettini e oggi siamo stati più concreti. L'atteggiamento che ho chiesto ci porta ad essere forse un po' più scoperti, ma io voglio vedere questo. Forse dovevo chiedere anche io un po' di accortezza in più ma sono orgoglioso di non aver visto una squadra schiacciata e che ha continuato ad attaccare".