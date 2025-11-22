Live TMW Cagliari, mister Pisacane: "Faccio un grosso mea culpa. Continuiamo a lavorare"

Una partita che sembrava conquistata ma che, anche questa volta, ha visto il Cagliari guadagnare un solo punto. Alla Unipol Domus, la squadra di mister Pisacane, pareggia 3-3 contro il Genoa. La doppietta di Borrelli e il gol di Esposito sono stati agganciati dalle reti di Vitinha, Østigård e Martin. Al termine della gara, il tecnico rossoblù ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

Ore 17:15 La conferenza comincerà a breve.

Ore 17:55 Inizia la conferenza stampa.

Che valutazione dai alla tua squadra oggi?

"Non possiamo regalare due gol così ai nostri avversari e per questo faccio un grosso mea culpa. Una squadra come la nostra non può perdere certi duelli. Però i sono anche cose positive, ad esempio i nostri attaccanti: sono molto contento sia della doppietta di Borrelli che al gol di Esposito. Sappiamo che non ci sono partite facili però dobbiamo essere più concentrati".

Come si riducono i gol subiti? E degli investitori americani cosa pensi?

"Sicuramente con il lavoro che faremo in settimana, dovremo fare in modo di migliorare. Dobbiamo sistemare ciò che ci serve per raggiungere il nostro obbiettivo. Lavoriamo di reparto e faremo in modo di diminuire i gol subiti. Sugli investitori, ho avuto modo di conoscerli quest'estate nel torneo giocato in America. Sono fiducioso e credo si potrà creare tanto di buono".

Ti è piaciuta la reazione dei tuoi quando sono andati sotto?

"Assolutamente sì. Ho visto una squadra che si è aggrappata sempre alla partita e questa è la dimostrazione che il gruppo c'è e ha voglia di fare. Dobbiamo però migliorare, perché va bene la reazione e dobbiamo continuarla ad avere, ma dobbiamo anche mettere più atteggiamento. I mugugni del pubblico non devono condizionarci, è normale che ci siano. Io dico sempre loro di tapparsi le orecchie e pensare più al campo. Certo, tutti avremmo voluto i tre punti ma ci accontentiamo di uno. Inizialmente abbiamo anche fatto fatica forse ha contenere Vitinha e Colombo, poi siamo stati più bravi ad imbottigliarli".

Devi ancora trovare l'ossatura giusta per il tuo Cagliari?

"Non mi sembra di aver cambiato così tanto. Io mi regolo anche in base agli avversari che ho davanti. Devo dare modo ai ragazzi anche di rifiatare e alle volte opto per i cambi".

Ore 18:05 Termina la conferenza stampa.