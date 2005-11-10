I talenti della Serie B: i giocatori della Virtus Entella che possono arrivare in Serie A

Sono due 2004 i giocatori che puntano ad affermarsi nella Virtus Entella per poi salire di livello: l’esterno Stefano Di Mario e l’attaccante Giacomo Corona. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Stefano Di Mario

Nato il: 17/10/2004

Luogo di nascita: Avezzano

Ruolo: esterno sinistro

Partite: 6 (cinque in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Virtus Entella

Il profilo – La Virtus Entella se lo è cresciuto e coccolato, lasciandolo partire solo per un’esperienza nella Primavera della Sampdoria, fino a puntarci all’alba dei vent’anni inserendolo in prima squadra nel 2023. Da allora non è più uscito dalla formazione titolare monopolizzando la corsia mancina del club ligure e facendosi apprezzare sia nell’annata della promozione, dove si è messo in luce anche in fase realizzativa, sia in Serie B attirando così numerose attenzioni fra cui quelle di Palermo e Pisa. Esterno a tutta fascia, che può partire anche dalla difesa, possiede grande dinamismo, esplosività atletica e un piede educato che gli permette di fornire assist ai compagni arrivando sul fondo. È anche dotato di buoni tempi di inserimento, anche se deve crescere nella freddezza sotto porta.

Giacomo Corona

Nato il: 24/02/2004

Luogo di nascita: Palermo

Ruolo: centravanti

Partite: 5 (quattro in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Palermo

Il profilo – Da un paio d’anni, dopo l’esperienza positiva al Pontedera (11 gol e 5 assist in 37 gare), è uno dei nomi ricorrenti quando si parla di talenti pronti a esplodere, ma la stagione passata da comprimario al Palermo ne ha frenato un po' l’ascesa anche se sicuramente lo fa formato vendendo allenato da un bomber come Pippo Inzaghi e allenandosi al fianco di un certo Joel Pohjanpalo. Dopo le tante voci sul suo futuro, il figlio d’arte (il padre è quel Giorgio Corona che si è fatto apprezzare come bomber di categoria in Serie C e B) è approdato alla Virtus Entella che da anni è trampolino di lancio. Finora la titolarità non è arrivata, vista anche una forte concorrenza, ma Corona si sta ritagliando uno spazio prezioso da subentrante anche grazie al gol decisivo nel pari col Vicenza. Centravanti forte fisicamente (195 cm) è dotato di grande mobilità e capacità di dialogare coi compagni, il che lo porta a muoversi su tutto il fronte d’attacco per aprire varchi ai compagni come ormai il calcio richiede. Ma è anche capace di giocare spalle alla porta, difendendo il pallone per far salite la squadra.