TMW News I voti al mercato invernale. Tutti i colpi più funzionali

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul mercato che si è concluso ieri sera a Milano. Nessun botto particolare, ma il tentativo di aggiustare e in qualche caso leggermente migliorare la rosa costruita in estate. Nessun colpo dell'Inter, l'inserimento di Fullkrug da parte del Milan, qualche volto nuovo da parte della Juve (Boga, Holm) e poi i colpi della rRoma, con Malen e Zaragoza pronti ad elevare il livello tecnico dei giallorossi. Ne parliamo attraverso una serie di interviste tra cui quella all'ad del sassuolo Giovanni Carnevali e ad un dirigenti di valore assoluto come Ariedo Braida.

I colpi italiani e non solo

Non sono mancati gli acquisti italiani per le nostre squadre: la Fiorentina ha portato avanti una mini-rivoluzione ingaggiando tra gli altri Rugani, Brascianini e Fabbian. L'Atalanta che ha fatto partire Lookman ha puntato sul ritorno di Raspadori. Certo, poi ci sono tanti calciatori arrivati dall'estero e intorno a loro c'è curiositàà, come nel caso del Napoli per Alisson Santos o in quello del Sassuolo per Bakola e Garcia prelevati dal Marsiglia.

