Frosinone-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ghedjemis inarrestabile, Raimondo bomber di razza. Viti un disastro

FROSINONE-SAMPDORIA: IL RISULTATO FINALE

FROSINONE

Palmisani 6 - Spettatore non pagante.

A. Oyono 6.5 - Cross al bacio per la rete di Fiori. Dal 51’ J.Oyono 6 - Bell’ingresso in campo. Da un suo recupero parte l’azione della rete di Raimondo.

Calvani 6.5 - Annulla Brunori, non soffrendo praticamente mai.

J. Gelli 6.5 - Partita perfetta nella gestione di avversari e reparto.

Corrado 7 - Copre bene la sua fascia, trovando anche un grande gol.

Calò 7 - Dà ritmo e precisione alla manovra del Frosinone. Dal 76’ Koutsoupias 6 - Bene in gestione. Dalla parte sua il Frosinone ha continuato ad attaccare.

Cicchella 6.5 - Fa il lavoro sporco in copertura lasciando a Calò massimo sfogo.

Fiori 7 - Alla prima da titolare con la maglia del Frosinone risponde presente segnando. Ancora. Dal 67’ Kvernadze 6 - Entra e fa il suo adempiendo ai compiti che gli erano stati assegnati.

F. Gelli 6.5 - Prezioso in fase di ripiego. Delizioso l’assist per il raddoppio di Raimondo.

Ghedjemis 7.5 - Non segna, ma si mette in mostra per qualità, velocità ed imprevedibilità. Una spina nel fianco costante. Dal 67’ Fini 6 - Si fa comunque notare con qualche giocata delle sue nonostante la partita fosse già in cassaforte.

Raimondo 6.5 - Si divora il vantaggio dopo pochi secondi, ma si rifà nella ripresa con una grande rete, l’ottava della sua stagione. Dal 76’ Vergani 6 - Gli arrivano pochi palloni, ma quelli che ha a disposizione li gestisce bene.

Massimiliano Alvini 7 - Ci teneva a vincerla per ripartire il discorso promozione diretta, e l’ha fatto offrendo una prestazione di carattere.

SAMPDORIA

Martinelli 5 - Tiene a galla i suoi fino a quando può.

Palma 5.5 - L’unico che si salva nella Sampdoria.

Abildgaard 4.5 - Non riesce, da leader, a guidare i compagni di reparto. Errore, il suo, sul gol del momentaneo 2-0.

Viti 4 - Ghedjemis lo costringe agli straordinari, eppure non riesce mai a prendergli le misure. Pomeriggio da dimenticare. Dal 65’ Barak 5 - Impalpabile.

Di Pardo 4.5 - Lascia completamente solo Fiori in occasione del vantaggio ciociaro. Dal 81’ Depaoli S.V.

Ricci 5 - Non riesce a fare filtro tra centrocampo e difesa. Non a caso il Frosinone sfonda più e più volte senza problemi. Dal 81’ Casalino S.V.

Esposito 4.5 - Non entra praticamente mai in partita. Dal 55’ Cherubini 5 - Prova un sussulto di orgoglio con una rovesciata. Poi niente più.

Begic 5 - È in teoria quello che cerca di creare qualcosa, ma da solo non può fare tutto.

Cicconi 4.5 - Dovrebbe aiutare Viti nella gestione di Ghedjemis, ma il risultato non è di quelli sperati.

Soleri 5 - Lascia Brunori in balia dei difensori del Frosinone, non supportandolo a dovere. Dal 65’ Pafundi 5 - Foti sperava potesse dare un po’ più di brio alla fase offensiva dei suoi, invece tocca pochissimi palloni.

Brunori 5 - Lotta e si sacrifica, gli annullano un gol e ne sbaglia uno semplice semplice.

Salvatore Foti 4 - Una sconfitta che sa tanto di esonero