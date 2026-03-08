Frosinone-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ghedjemis inarrestabile, Raimondo bomber di razza. Viti un disastro
FROSINONE-SAMPDORIA: IL RISULTATO FINALE
FROSINONE
Palmisani 6 - Spettatore non pagante.
A. Oyono 6.5 - Cross al bacio per la rete di Fiori. Dal 51’ J.Oyono 6 - Bell’ingresso in campo. Da un suo recupero parte l’azione della rete di Raimondo.
Calvani 6.5 - Annulla Brunori, non soffrendo praticamente mai.
J. Gelli 6.5 - Partita perfetta nella gestione di avversari e reparto.
Corrado 7 - Copre bene la sua fascia, trovando anche un grande gol.
Calò 7 - Dà ritmo e precisione alla manovra del Frosinone. Dal 76’ Koutsoupias 6 - Bene in gestione. Dalla parte sua il Frosinone ha continuato ad attaccare.
Cicchella 6.5 - Fa il lavoro sporco in copertura lasciando a Calò massimo sfogo.
Fiori 7 - Alla prima da titolare con la maglia del Frosinone risponde presente segnando. Ancora. Dal 67’ Kvernadze 6 - Entra e fa il suo adempiendo ai compiti che gli erano stati assegnati.
F. Gelli 6.5 - Prezioso in fase di ripiego. Delizioso l’assist per il raddoppio di Raimondo.
Ghedjemis 7.5 - Non segna, ma si mette in mostra per qualità, velocità ed imprevedibilità. Una spina nel fianco costante. Dal 67’ Fini 6 - Si fa comunque notare con qualche giocata delle sue nonostante la partita fosse già in cassaforte.
Raimondo 6.5 - Si divora il vantaggio dopo pochi secondi, ma si rifà nella ripresa con una grande rete, l’ottava della sua stagione. Dal 76’ Vergani 6 - Gli arrivano pochi palloni, ma quelli che ha a disposizione li gestisce bene.
Massimiliano Alvini 7 - Ci teneva a vincerla per ripartire il discorso promozione diretta, e l’ha fatto offrendo una prestazione di carattere.
SAMPDORIA
Martinelli 5 - Tiene a galla i suoi fino a quando può.
Palma 5.5 - L’unico che si salva nella Sampdoria.
Abildgaard 4.5 - Non riesce, da leader, a guidare i compagni di reparto. Errore, il suo, sul gol del momentaneo 2-0.
Viti 4 - Ghedjemis lo costringe agli straordinari, eppure non riesce mai a prendergli le misure. Pomeriggio da dimenticare. Dal 65’ Barak 5 - Impalpabile.
Di Pardo 4.5 - Lascia completamente solo Fiori in occasione del vantaggio ciociaro. Dal 81’ Depaoli S.V.
Ricci 5 - Non riesce a fare filtro tra centrocampo e difesa. Non a caso il Frosinone sfonda più e più volte senza problemi. Dal 81’ Casalino S.V.
Esposito 4.5 - Non entra praticamente mai in partita. Dal 55’ Cherubini 5 - Prova un sussulto di orgoglio con una rovesciata. Poi niente più.
Begic 5 - È in teoria quello che cerca di creare qualcosa, ma da solo non può fare tutto.
Cicconi 4.5 - Dovrebbe aiutare Viti nella gestione di Ghedjemis, ma il risultato non è di quelli sperati.
Soleri 5 - Lascia Brunori in balia dei difensori del Frosinone, non supportandolo a dovere. Dal 65’ Pafundi 5 - Foti sperava potesse dare un po’ più di brio alla fase offensiva dei suoi, invece tocca pochissimi palloni.
Brunori 5 - Lotta e si sacrifica, gli annullano un gol e ne sbaglia uno semplice semplice.
Salvatore Foti 4 - Una sconfitta che sa tanto di esonero