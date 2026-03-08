Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Frosinone-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ghedjemis inarrestabile, Raimondo bomber di razza. Viti un disastro

Frosinone-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ghedjemis inarrestabile, Raimondo bomber di razza. Viti un disastro TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:06Serie B
Lorenzo De Angelis

FROSINONE-SAMPDORIA: IL RISULTATO FINALE

FROSINONE

Palmisani 6 - Spettatore non pagante.  
A. Oyono 6.5 - Cross al bacio per la rete di Fiori. Dal 51’ J.Oyono 6 - Bell’ingresso in campo. Da un suo recupero parte l’azione della rete di Raimondo.
 Calvani 6.5 - Annulla Brunori, non soffrendo praticamente mai.
 J. Gelli 6.5 - Partita perfetta nella gestione di avversari e reparto.  
Corrado 7 - Copre bene la sua fascia, trovando anche un grande gol.
 Calò 7 - Dà ritmo e precisione alla manovra del Frosinone. Dal 76’ Koutsoupias 6 - Bene in gestione. Dalla parte sua il Frosinone ha continuato ad attaccare. 
Cicchella 6.5 - Fa il lavoro sporco in copertura lasciando a Calò massimo sfogo.
 Fiori 7 - Alla prima da titolare con la maglia del Frosinone risponde presente segnando. Ancora. Dal 67’ Kvernadze 6 - Entra e fa il suo adempiendo ai compiti che gli erano stati assegnati.
 F. Gelli 6.5 - Prezioso in fase di ripiego. Delizioso l’assist per il raddoppio di Raimondo.  
Ghedjemis 7.5 - Non segna, ma si mette in mostra per qualità, velocità ed imprevedibilità. Una spina nel fianco costante. Dal 67’ Fini 6 - Si fa comunque notare con qualche giocata delle sue nonostante la partita fosse già in cassaforte.  
Raimondo 6.5 - Si divora il vantaggio dopo pochi secondi, ma si rifà nella ripresa con una grande rete, l’ottava della sua stagione. Dal 76’ Vergani 6 - Gli arrivano pochi palloni, ma quelli che ha a disposizione li gestisce bene.

Massimiliano Alvini 7 - Ci teneva a vincerla per ripartire il discorso promozione diretta, e l’ha fatto offrendo una prestazione di carattere.

SAMPDORIA

Martinelli 5 - Tiene a galla i suoi fino a quando può.  
Palma 5.5 - L’unico che si salva nella Sampdoria.
 Abildgaard 4.5 - Non riesce, da leader, a guidare i compagni di reparto. Errore, il suo, sul gol del momentaneo 2-0.
 Viti 4 - Ghedjemis lo costringe agli straordinari, eppure non riesce mai a prendergli le misure. Pomeriggio da dimenticare. Dal 65’ Barak 5 - Impalpabile.
 Di Pardo 4.5 - Lascia completamente solo Fiori in occasione del vantaggio ciociaro. Dal 81’ Depaoli S.V. 
Ricci 5 - Non riesce a fare filtro tra centrocampo e difesa. Non a caso il Frosinone sfonda più e più volte senza problemi. Dal 81’ Casalino S.V.
 Esposito 4.5 - Non entra praticamente mai in partita. Dal 55’ Cherubini 5 - Prova un sussulto di orgoglio con una rovesciata. Poi niente più. 
Begic 5 - È in teoria quello che cerca di creare qualcosa, ma da solo non può fare tutto.  
Cicconi 4.5 - Dovrebbe aiutare Viti nella gestione di Ghedjemis, ma il risultato non è di quelli sperati.
 Soleri 5 - Lascia Brunori in balia dei difensori del Frosinone, non supportandolo a dovere. Dal 65’ Pafundi 5 - Foti sperava potesse dare un po’ più di brio alla fase offensiva dei suoi, invece tocca pochissimi palloni.  
Brunori 5 - Lotta e si sacrifica, gli annullano un gol e ne sbaglia uno semplice semplice.

Salvatore Foti 4 - Una sconfitta che sa tanto di esonero

Articoli correlati
Serie B, Frosinone-Sampdoria: allo "Stirpe" in palio punti pesantissimi Serie B, Frosinone-Sampdoria: allo "Stirpe" in palio punti pesantissimi
Altre notizie Serie B
Frosinone, Alvini: "Vittoria significativa, importante e da grande squadra quale... Frosinone, Alvini: "Vittoria significativa, importante e da grande squadra quale siamo. Ora guardiamo avanti"
Empoli, piove sul bagnato. Oltre al ko c'è anche l'infortunio di Elia Empoli, piove sul bagnato. Oltre al ko c'è anche l'infortunio di Elia
Sampdoria, il ko senza storia di Frosinone porta il club al silenzio stampa Sampdoria, il ko senza storia di Frosinone porta il club al silenzio stampa
Catanzaro-Empoli 3-2, le pagelle: Pittarello show, Cassandro si riscatta. Nasti non... Catanzaro-Empoli 3-2, le pagelle: Pittarello show, Cassandro si riscatta. Nasti non basta
Sampdoria, è di nuovo notte fonda. La zona retrocessione ad un punto di distanza Sampdoria, è di nuovo notte fonda. La zona retrocessione ad un punto di distanza
Mantova-Juve Stabia 2-0, le pagelle: Mancuso e Bragantini super, Pierobon da incubo... Mantova-Juve Stabia 2-0, le pagelle: Mancuso e Bragantini super, Pierobon da incubo
Frosinone-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ghedjemis inarrestabile, Raimondo bomber di... Frosinone-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ghedjemis inarrestabile, Raimondo bomber di razza. Viti un disastro
Serie B, 29ª giornata: i risultati del pomeriggio. A Catanzaro è Pittarello show!... Serie B, 29ª giornata: i risultati del pomeriggio. A Catanzaro è Pittarello show!
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Genovese, genoano, nel "suo" stadio: emozioni al debutto dal 1' di Venturino con la Roma
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona riaccende il sogno salvezza, Fiorentina quartultima
Immagine top news n.4 Da 0-0 a 1-2 in 8 minuti: il Verona espugna Bologna e trova la sua prima vittoria del 2026
Immagine top news n.5 Fiorentina e Parma si accontentano di un punto: è uno 0-0 senza emozioni quello del Franchi
Immagine top news n.6 Juventus, buone notizie all'indomani del 4-0 col Pisa: Vlahovic e Milik si allenano in gruppo
Immagine top news n.7 Lo sfogo di Giacchetta: "Derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, Masini dal 1': "Spero di sfruttare al meglio l'occasione"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Circati: "Non ci accontentiamo dei punti minimi per la salvezza. Potevamo anche vincere"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Venturino: "Molto grato al Genoa, ma per me oggi sarà una partita come le altre"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Rowe: "Non dobbiamo buttarci giù. Con la Roma dovremo segnare"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Vanoli: "Delusi, ma anche un punto ci ha permesso di staccare la Cremonese"
Immagine news Serie A n.6 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Vittoria significativa, importante e da grande squadra quale siamo. Ora guardiamo avanti"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, piove sul bagnato. Oltre al ko c'è anche l'infortunio di Elia
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, il ko senza storia di Frosinone porta il club al silenzio stampa
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Empoli 3-2, le pagelle: Pittarello show, Cassandro si riscatta. Nasti non basta
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, è di nuovo notte fonda. La zona retrocessione ad un punto di distanza
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Juve Stabia 2-0, le pagelle: Mancuso e Bragantini super, Pierobon da incubo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alcione, nella 'Giornata internazionale della donna' annunciata la formazione femminile
Immagine news Serie C n.2 Cosenza in forma strepitosa. Sei vittorie nelle ultime otto. E il secondo posto...
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Vincono Salernitana e Cosenza
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Turotti dopo l'espulsione: "Ho sbagliato. Mi scuso per il mio comportamento"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano prima della Casertana: “Aggrediamo il primo posto”. Stop Rolfini per frattura
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”