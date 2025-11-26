Inter-Milan da record anche su Dazn: è stato il derby di Milano più visto di sempre
L’ultimo derby della Madonnina, oltre ad avere fatto registrare il record di incasso per il campionato di Serie A, stato anche il più visto di sempre su Dazn. Il principale broadcaster del campionato ha registrato, nella 12ª giornata di campionato, oltre 6,5 milioni di spettatori, con Inter-Milan ovviamente al primo posto.
Sono stati 2.136.298 gli spettatori sintonizzati su Dazn per l’1-0 di Massimiliano Allegri a Cristian Chivu, superando di circa diecimila utenti il derby del 5 febbraio 2023, in cui aveva invece prevalso l’Inter grazie alla rete di Lautaro. Il derby di domenica sera è inoltre la gara a pagamento più vista in questo campionato: il primato resta a Roma-Milan, ma in quel caso la visione fu aperta anche ai non abbonati, in chiaro.
Ottimi risultati anche per Fiorentina-Juventus, che ha fatto registrare poco più di 1,5 milioni di spettatori. La gara meno vista del turno è stata Udinese-Bologna, con poco meno di 110.000 telespettatori.