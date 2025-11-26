TMW Joao Mario e Jovic guidano le fila degli ex Serie A: Aek Atene, la rifinitura al Franchi

Non solo Alberto Brignoli: nelle fila dell’AEK Atene, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ci sono tanti volti noti della nostra Serie A, come Joao Mario e Luka Jovic, ma anche Thomas Strakosha e Roberto Pereyra.

L’ex centrocampista dell’Inter - che domani sera non potrà scendere in campo non essendo in lista UEFA - e l’ex attaccante del Milan sono in campo, insieme ai compagni, nel’allenamento di rifinitura agli ordini del tecnico Marko Nikolic, sul manto erboso dello stadio Artemio Franchi.

In calce, le immagini dell’allenamento dallo stadio fiorentino.