Che Frosinone! Raimondo va ko ma brillano Ghedjemis e Calò: Torino battuto 2-0, Alvini vola
Tommaso Bonan
Sono tre punti d'oro, quelli che conquista il Frosinone allo Stirpe contro il Torino. I match winner della partita portano il nome di Fares Ghedjemis e Giacomo Calò, autori del 2-0 con cui la squadra di Alvini supera i granata proiettandosi al sesto posto in classifica a quota 20 punti. Tra i padroni di casa resta l'apprensione per Raimondo, costretto al cambio forzato al 29' del primo tempo dopo aver subito un intervento falloso.
Equilibrio nel primo tempo. Raimondo va ko e lascia il campo
Il primo tempo allo Stirpe scivola via nel nome dell'equilibrio. Sotto l'aspetto delle occasioni si fa leggermente preferire la squadra di Alvini, mentre i granata chiudono in crescendo pur senza impensierire troppo Palmisani. Brivido granata nel finale con Perri che salva il risultato sulla punizione dalla distanza di Calò.
Prima Ghedjemis, poi Calò: il Frosinone in zona Europa
Tutta un'altra partita, invece, nella seconda frazione di gioco. A prendere le redini del gioco infatti sono da subito i padroni di casa, che iniziano a collezionare occasioni da gol. La rete arriva dopo tre minuti, con il primo centro di Ghedjemis in campionato su assist di Kvernadze. La chiusura del cerchio per lo stesso attaccante esterno, dopo un'estate di rumors sul mercato e un inizio di Serie A ai margini. Più tardi è Coco a salvare il Torino dopo il pasticcio di Perri, con sempre Ghedjemis che si vede ribattere il raddoppio a colpo sicuro. Dopo una chance per Vlasic, il Frosinone non molla e si fa vivo con Birligea e Hasa, prima del raddoppio di Calò nel finale. Il quarto consecutivo per il centrocampista, il quinto in totale. Delusione Torino, alla seconda sconfitta consecutiva, gioia Frosinone che naviga a gonfie vele in zona Europa.