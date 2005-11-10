Palermo-Vicenza, le formazioni ufficiali: Pohjanpalo dal 1', sfida Morra-Merkaj
Yvonne Alessandro
Il Palermo scende in campo per la decima giornata del campionato di Serie B 2026/27 contro il Vicenza di Fabio Gallo nel match serale di questa domenica. Di seguito le scelte ufficiali dei rispettivi allenatori:
PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin, 3 Augello, 8 Segre (C), 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro.
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 11 Gyasi, 24 Estevez, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.
VICENZA (3-5-2): 16 Gagno, 4 Carraro, 5 Marchizza, 8 Bellemo, 9 Morra, 10 Valoti, 23 Brighenti, 32 Costa (C), 33 Merkaj, 66 Papetti, 99 Pietrelli.
A disposizione: 68 Tantlocchi, 6 Leverbe, 7 Rauti, 11 Moncini, 21 Corazza, 24 Alessio, 27 Sandon, 28 Caferri, 29 Zonta, 30 Vescovi, 44 Talarico, 77 Rada.
Allenatore: Gallo.