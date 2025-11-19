Iachini: "Bonny sente e vede la porta come pochi. Bernabé perfetto per l'Inter"

Giuseppe Iachini ha allenato Ange-Yoan Bonny ai tempi del Parma e ne conosce molto bene le caratteristiche. Per questo a Tuttosport spiega come non sia sorpreso dal suo inizio all'Inter: "Non avevo dubbi che avrebbe fatto grandi cose. Fin da subito mi aveva impressionato, a 18 anni lo lanciai titolare in Serie B".

Il tecnico sorprende quando parla dei suoi punti di forza: "Sente e vede la porta come pochi. Per questo ero convinto avrebbe fatto una grande carriera e non mi meraviglia vederlo ancor più decisivo nell’Inter rispetto al Parma. Quando si alza la qualità, lui riesce a eccellere e a rendere maggiormente. Ecco perché ora fa di più la diff erenza rispetto a una squadra che lotta perla salvezza. Nonostante le lunghe leve e il fisico poderoso invece, di testa e nel gioco aereo può migliorare".

Infine spiega come Bernabe e Circati siano già pronti per un grande club, concentrandosi specialmente sul centrocampista: "Come caratteristiche poi Adrian sarebbe perfetto per l’Inter come alternativa a Calhanoglu. In pochi hanno la sua pulizia di calcio e qualità di palleggio. Un talento crististallino che tecnicamente ha tutto per diventare un top player. Era arrivato dal Manchester City come trequartista, ma io lo spostai davanti alla difesa, dove può eccellere".