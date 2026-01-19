Il Padova torna ai padovani: in settimana le firme. Banzato sarà il nuovo patron

A Padova siamo entrati nella settimana decisiva per dare il via all’era Banzato e al ritorno dei padovani in sella alla società cittadina. Alessandro Banzato, patron di Acciaierie Venete, è infatti pronto a prendere il posto di Joseph Oughourlian come socio di maggioranza del club e chiudere così quasi sette anni di gestione dell’imprenditore franco-armeno che dopo aver spento tantissimo nei primi anni inseguendo una promozione che non arrivava è riuscito a conquistare la Serie B nella passata stagione quando è iniziato il distacco del patron dal club.

Al fianco del nuovo numero uno resta Francesco Peghin, presidente che è stato capace di pensare sul lungo termine senza perdere contatto con il presente, che è stato fra coloro che hanno convinto Banzato a mettere le sue risorse a disposizione dei biancoscudati evitando il passaggio nelle mani dell’argentino Marcelo Figoli, che sembrava a un passo dal subentrare a Oughourlian a partire dalla scorsa estate, facendo valere il diritto di prelazione per pareggiare l’offerta proveniente dal Sud America per poi andare alla caccia di nuovi soci.

Lo riferisce Il Mattino di Padova sottolineando che Banzato già nell’ultima gara di campionato è apparso in tribuna con la sciarpa biancorossa d’ordinanza a segnare che ormai la trattativa è conclusa e mancano solo quelle firme che arriveranno in settimana per dare il via a una nuova era in casa biancoscudata.