Polemica Ranieri-Gasperini, parla Massara: "I confronti sono quotidiani e orientati alla crescita"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta. Ecco le sue parole:

Settimana complicata, come si avvia la squadra a questa partita?

"Siamo tutti concentrati sul campo. Determinati e vogliosi di concludere bene questo campionato, c'è un grande obiettivo in palio e ci auguriamo di fare una prestazione solida. La squadra ha sempre dimostrato di essere concentrata".

Capitolo rinnovi: a che punto è la situazione con Celik, Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy?

"C'è un dialogo aperto con tutti e 4 i giocatori e i loro agenti. Valuteremo se ci saranno le condizioni e volontà reciproche per proseguire insieme".

Roma fin qui ampiamente deludente negli scontri diretti

"Sono mancate le vittorie, a parte quella col Como. Ma non sono mancate le prestazioni. Questa sera è una buona opportunità per dimostrare che in questo senso siamo cresciuti e stiamo crescendo. E se siamo ancora in corso per il quarto posto significa che sono state fatte molte cose buone".

Cosa ha fatto la dirigenza per dare equilibrio all'ambiente dopo quel che è successo?

"La dialettica esiste in tutti i club. I confronti sono quotidiani e orientati alla crescita, per migliorare questa squadra. Siamo tutti focalizzati in questo senso e non c'è alcun tipo di problema"