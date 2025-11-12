Inchiesta 'Le Iene', anche la Samp conferma l'archiviazione: "Ribadita la nostra correttezza"

Dopo il diretto interessato Luca Silvani, anche la Sampdoria ha comunicato che la Procura Federale ha concluso le indagini in merito al tesseramento di Profeti, che era stato al centro di un'inchiesta della trasmissione Le Iene che aveva sollevato un polverone nei mesi scorsi portando alla sospensione del responsabile del settore giovanile del club blucerchiato.

"In riferimento alle notizie stampa riguardanti il tesseramento del calciatore Emanuele Profeti, l’U.C. Sampdoria informa che la Procura Federale ha concluso le indagini e che non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. - si legge nella nota della società ligure - Di conseguenza, con provvedimento adottato e condiviso dalla Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento. L’U.C. Sampdoria prende atto con soddisfazione della decisione, ribadisce la correttezza del proprio operato e la piena fiducia nelle istituzioni della giustizia sportiva".