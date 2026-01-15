Juve Stabia, Abate: "A Bari servirà la spavalderia giusta per fare punti in trasferta"

Antivigilia di gara in casa Juve Stabia, con la compagine campana sempre più prossima alla trasferta del 'San Nicola' dove sabato pomeriggio affronterà il Bari: appuntamento per il fischio di inizio fissato alle ore 19:30.

A fare il punto della situazione, il tecnico gialloblù Ignazio Abate: "Il Bari lo conosciamo, lo abbiamo affrontato poche settimane fa, è una squadra che ha grandissime qualità e sarà complicata da affrontare: avremo una trasferta difficile, in un grande stadio dove dovremo dare il meglio di noi, ma la squadra ha lavorato bene in settimana. Abbiamo anche aumentato i carichi di lavoro, ne avevamo bisogno, e dobbiamo far integrare i nuovi nel nostro contesto. Ci sono però segnali positivi, Varnier ha fatto tutta la settimana con il gruppo, mentre Gabrielloni è rientrato in modo graduale, ma ha bisogno di alzare il livello fisico perché è indietro".

In un'analisi più generale: "Dobbiamo aumentare il numero di gol di attaccanti e centrocampisti, lo hanno nelle loro corde. Siamo una squadra che sa creare le proprie occasioni e avere il pallino del gioco, ma gli episodi fanno sempre la differenza. E ripeto che il Bari è una squadra forte: dovremmo avere l'umiltà di interpretare i momenti, mantenendo però la spavalderia giusta per fare punti in trasferta".

Conclude con un'analisi su questo mese di trattative: "È un mercato fatto di opportunità, ma per fortuna abbiamo un Direttore che conosce tantissimi giocatori e le dinamiche di mercato. Arriveranno a breve tante gare ravvicinate, e ci sarà bisogno di tutti: quello che volevamo in questo mercato era aumentare la concorrenza interna, per alzare ancora di più il livello. Le partite si vincono in settimana, non solo sul campo".