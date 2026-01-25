Napoli, Conte non fa sconti dopo lo sfogo di Giuffredi: Marianucci e Ambrosino fuori rosa

Il Napoli dovrà fare a meno anche di Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino nella delicata trasferta di Torino contro la Juventus. A svelarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che parla di una decisione destinata a far discutere nelle ore che precedono il big match dell’Allianz Stadium.

In questo caso, però, non si tratta di problemi fisici o di scelte legate alle condizioni atletiche: l’esclusione dei due calciatori è stata una precisa presa di posizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Marianucci e Ambrosino avrebbero infatti deciso, nei giorni scorsi, di non allenarsi con il resto del gruppo, seguendo la linea polemica intrapresa dal loro procuratore Mario Giuffredi (QUI le sue parole).

Una situazione definita di vero e proprio “codice rosso” all’interno dello spogliatoio, che non ha portato il tecnico salentino a fare alcuna concessione, nemmeno in un momento di evidente emergenza numerica per la rosa azzurra. Conte avrebbe così scelto di metterli di fatto fuori rosa, rinunciando al loro contributo nonostante il bisogno di alternative in un periodo già complicato.