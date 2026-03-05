Inter, per Lautaro Martinez possibile rientro a Firenze. Altrimenti si andrà dopo la sosta

Un derby senza Lautaro Martinez è quasi una novità assoluta per l’Inter, che nelle stracittadine ha avuto sempre un contributo importante dal suo capitano. Ovviamente nel prossimo dovrà farne a meno: il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra costringerà il centravanti al riposo. L'obiettivo è provare a tornare non prima della trasferta di Firenze in programma il 22 marzo prima della sosta, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio.

L'alternativa porta a dopo la sosta, con più tempo per il recupero

Altrimenti l’alternativa sarebbe quella di rivederlo solo nel weekend di Pasqua a inizio aprile, posto che un’accelerazione per farlo tornare prima sarebbe stata considerata solo in caso di passaggio agli ottavi di Champions League, eventualità che purtroppo non si è verificata a casa della doppia sconfitta patita contro il Bodo dai nerazzurri.

I numeri di Lautaro in questa stagione

Per Lautaro Martinez allo stato attuale sono 35 le presenze in stagione, con 25 gettoni in Serie A, 1 in Supercoppa, 1 in Coppa Italia e 8 in Champions League. 18 le reti segnate, divise tra campionato e Champions, con 4 assist, tutti in Serie A. E' il miglior marcatore della squadra, con Calhanoglu che insegue a 8 reti e subito dopo Thuram a 7.