Juventus, occhi sul classe 2007 Alajbegovic: il Bayer Leverkusen lo valuta 20 milioni

La Juventus pensa al futuro. Il club bianconero in campionato è alla ricerca di punti per raggiungere il quarto posto. Un duello con Roma e Como che si annuncia molto serrata. Chiaro che dal piazzamento al termine di questa stagione dipenderà il prossimo mercato con Comolli e Chiellini alla ricerca di profili che possano far crescere il tasso tecnico della squadra e soprattutto colmare quelle lacune che si sono viste in questa stagione.

Uno dei nomi che potrebbero finire sul taccuino degli uomini della Continassa sarebbe Kerim Alajbegovic, esterno d’attacco di proprietà del Salisburgo ma che a fine stagione verrà riacquistato dal Bayer Leverkusen, società che solo un anno fa lo aveva ceduto proprio in Austra. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le Aspirine valutano il giocatore 15-20 milioni di euro e non sarà facile strapparlo alla concorrenza.

Nella stagione in corso, il classe 2007 ha subito lasciato il segno. Sono 34 le presenze in stagione dell’esterno fra le varie competizioni con 11 reti realizzate e tre assist.