Antonini: "Vorrei un gol di Modric nel derby. In estate prenderei Lewandowski"

È ufficialmente iniziata la marcia d'avvicinamento al derby di Milano in programma domenica sera a San Siro fra Milan e Inter. E lo si capisce dai tanti ex, di ambo le squadre, che prendono la parola.

Uno degli ultimi è Luca Antonini, ex difensore rossonero, attraverso le colonne di Tuttosport:

"Metterei la firma col sangue per un 1-0 con gol di Modric. Allegri valore aggiunto? Assolutamente si. Max sa togliere la pressione ai giocatori ed è bravissimo a livello mentale nel preparare la gara. Da questo Derby il Milan non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare".

In proiezione futura, invece, Antonini analizza le carenze del club rossonero: "Manca un top player davanti. I nerazzurri hanno Lautaro che è l’anima della squadra e segna 20 gol all’anno. Al Milan non c’è uno così. Prenderei Lewandowski: basta mezze figure, per vincere servono i campioni e l’operazione Modric lo dimostra. Proverei il bis col polacco"