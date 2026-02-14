Catanzaro, Aquilani: "Settimana perfetta, le partite si vincono anche soffrendo"

Il Catanzaro completa al meglio la settimana conquistando la terza vittoria consecutiva superando il Mantova per 2-0. Al termine del confronto ha parlato Alberto Aquilani commentando il successo dei giallorossi ai canali ufficiali del club calabrese:

"Tre partite ed altrettante vittorie con sei gol all'attivo e zero al passivo sono tutti dati importanti, che testimoniano la crescita del gruppo. Stiamo facendo un percorso che può apparire facile ma non è così, dobbiamo continuare anche se la mentalità di porta ad abbassare e accontentarsi invece dobbiamo alzare l'attenzione perchè mancano ancora molte partite alla fine e dobbiamo crescere". Riguardo all'atteggiamento del secondo tempo ha aggiunto: "Vorrei parlarne con i ragazzi ma forse giocavamo per il risultato: quando accade questo ci siamo abbassati, tutto sommato non è un segnale così negativo. Si vince anche in questo modo. Dobbiamo ancora migliorare perchè se ti abbassi eccessivamente rischi di andare in una direzione non tua. Le attenuanti sono le stanchezza e le condizioni del campo ma dobbiamo migliorare"

A gennaio la squadra ha faticato, non sono arrivati risultati e minore incisività e capacità di incidere: "Non so quale sia il motivo di questo, abbiamo fatto gol su belle giocate molto importanti potevamo fare gol anche su un'azione ancora più bella. Io li spingo ad indurli a non accontentarsi, questa squadra di permette di mettere numeri seppur legato all'equilibrio. Per vincere le partite dobbiamo fare bene diverse cose, questa vittoria l'abbiamo voluta a tutti i costi"