Il mondo dei videogiochi si prepara a una nuova rivoluzione con l'arrivo di GTA 6. Ma cosa succedeva nel calcio italiano quando, il 17 settembre 2013, usciva il capitolo precedente della celebre saga targata Rockstar Games? In Serie B si giocava un campionato decisamente diverso da quello che conosciamo oggi, con alcune piazze storiche del calcio italiano e diverse realtà che negli anni successivi avrebbero intrapreso percorsi molto differenti.

Empoli davanti a tutti, Trapani e Lanciano inseguono

La fotografia della Serie B nel giorno dell'uscita di GTA 5 restituisce una classifica piuttosto sorprendente. Si era appena conclusa la quarta giornata del campionato 2013/14 e davanti a tutti c'era l'Empoli, con 10 punti conquistati nelle prime quattro partite.

Alle spalle della formazione toscana, appaiate a quota 8, si trovavano Trapani e Virtus Lanciano. Un avvio particolarmente interessante per i siciliani, neopromossi dalla Lega Pro e capaci di imporsi con un netto 4-0 sulla Reggina. Il Lanciano, invece, aveva conquistato una vittoria pesante contro l'Avellino, battuto 1-0 grazie a una rete di Amenta.

A quota 7 c'era un gruppo formato da Avellino, Novara, Palermo e Varese, mentre il Cesena inseguiva con 6 punti. L'Empoli aveva conquistato la vetta grazie al successo per 2-0 sul campo del Carpi, con una doppietta di testa di Tonelli.

Da Siena a Reggina: quante piazze storiche

Era una Serie B a 22 squadre, con un parterre di partecipanti che oggi racconta tante storie differenti. C'erano il Palermo, reduce dalla retrocessione dalla massima serie, il Siena, il Pescara, la Reggina, il Brescia, il Bari e il Padova.

Tra le realtà più interessanti figuravano anche il Carpi, il Latina e il Trapani, tutte protagoniste di un percorso di crescita che le aveva portate nel campionato cadetto. L'Avellino, invece, era tornato in Serie B dopo la promozione conquistata nella stagione precedente.

Quella del 17 settembre 2013 era soltanto una prima fotografia di un torneo che avrebbe poi premiato il Palermo, vincitore del campionato davanti a Empoli e Cesena.

Tredici anni dopo, mentre GTA torna a far parlare di sé con un nuovo capitolo, anche quella Serie B sembra appartenere a un'altra epoca: un campionato con protagonisti, piazze e gerarchie che raccontano quanto possa cambiare il calcio nel giro di poco più di un decennio.