TMW Nani: "Ko con la Fiorentina? Inspiegabile. Paratici tra i migliori, ha fatto la storia alla Juve"

"Avevamo fatto una prestazione davvero inspiegabile”. L’Udinese è stata, finora, l’unica squadra battuta dalla Fiorentina in campionato. Nell’intervista rilasciata a TMW per l’A tu per tu, l’uomo mercato bianconero, Gian Luca Nani, analizza così quella partita e il successivo percorso dei friulani: “Siamo stati bravi a cambiare subito passo. La Fiorentina è una squadra forte che si ritrova in una posizione che non le compete, noi siamo capitati in una brutta giornata.

Sono ancora convinto che la Fiorentina abbia tutte le qualità per uscire fuori da questa situazione. Ha valori importanti e un tifo nobile, storico. Credo che alla fine si salverà. Ma il tempo passa".

In viola arriverà Paratici.

"Un grandissimo professionista, tra i primi. Ha fatto la storia alla Juventus e ha lavorato all'estero al Tottenham. Ritrovarlo sarà un piacere anche per tutta la nostra categoria. La Fiorentina ha voluto puntare in alto ed è andata sul migliore".