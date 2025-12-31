Napoli e i rinnovi di Anguissa e Rrahmani, Manna: "Vogliamo sicuramente continuare con loro"

Non c'è solo il mercato nell'attualità del Napoli. A confermarlo, è lo stesso ds del club campione d'Italia, Giovanni Manna, che al Corriere dello Sport fa il punto anche sui rinnovi di contratto. Fra questi, anche quelli di Anguissa e Rrahmani - due colonne della rosa di Antonio Conte - che stanno discutendo col club da tempo: "Ognuno ha delle esigenze - sottolinea Manna -, ma vogliamo sicuramente continuare con loro: possono rappresentare la centralità del Napoli intorno a cui costruire e ringiovanire".

Anche Spinazzola e Juan Jesus sono in scadenza. "Affronteremo questi discorsi da marzo", afferma invece Manna, rimandando dunque la questione di qualche mese.

Slegato dai temi di campo e mercato, Manna dedica spazio anche alla classifica di Serie A: "Se rispecchia i valori del campionato? Assolutamente sì. E dice che si lotterà per la Champions fino all’ultima giornata. Per quanto ci riguarda, considerando tutto quello che ci è successo finora, siamo orgogliosi dei risultati e della Supercoppa, ma sarà una stagione molto difficile e tosta. Preoccupati? Dobbiamo esserlo un po’, certo. La preoccupazione ti fa alzare i livelli di attenzione".