Goretzka-Bayern, che gelo: rivuole Flick al Barcellona. In Italia non lo segue solo il Napoli

Leon Goretzka non ha dimenticato il passato al Bayern Monaco con Hansi Flick. E sebbene Antonio Conte abbia provato a fare richiesta al Napoli del suo ingaggio a gennaio, il centrocampista tedesco invece avrebbe un altro desiderio. A 6 mesi dalla scadenza del contratto con il club bavarese, ben poco intenzionato a proporre il rinnovo, invece il 30enne starebbe guardando alle possibili destinazioni in estate e una di queste sarebbe proprio il Barcellona.

Perché Goretzka di fatto sarebbe felice di tornare a lavorare sotto la gestione di Flick, attualmente sulla panchina blaugrana, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo. Al momento al Bayern sta giocando con discreta continuità, ma in Champions League ha avuto poco spazio, mentre dal club tedesco arrivano segnali chiari: in caso di rinnovo, contratto di prevede durata e con un sensibile abbassamento dell'ingaggio. Mentre il rapporto tra il giocatore e la dirigenza del Bayern rimane piuttosto fredda dopo i tentativi dello scorso anno del management bavarese di disfarsi del centrocampista tedesco contro la sua volontà.

Goretzka però si è sentito ferito, così si sta guardando intorno. E diversi club avrebbero drizzato le antenne per l'occasione a costo zero. Uno di questi, secondo quanto svelato dal quotidiano spagnolo, è l’Atlético Madrid: il club dei colchoneros lo considera un’opzione di grande livello per sostituire Gallagher, sempre più vicino all’uscita. Anche il Tottenham segue con attenzione la situazione di Leon, mentre in Italia oltre al Napoli già citato ci sarebbe anche la Juventus sulle sue tracce.