...con Fabio Lupo

"Tra Roma e Napoli sarà ovviamente una partita interessante, con due modi e filosofie di gioco differenti. Dal punto di vista spettacolare può essere una partita molto bella". Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Palermo, Spal, Sampdoria e Cosenza.

Chi vincerà il campionato?

"Il nostro campionato è molto bello per l'equilibrio che regna tra le squadre. Non dimentichiamoci che il Bologna ha trovato una sua identità ben precisa. Sta trovando convinzione, continuità. È una mina vagante. Sarà un torneo che si giocherà fino all'ultima giornata. Occhio a Roma e Bologna, che possono scompaginare gli equilibri".

Crede anche nel Bologna?

"Sì. L'organico è ampio e Italiano lo sta sfruttando molto bene. Alla lunga l'ampiezza della rosa e il valore di un allenatore un pizzico sottovalutato, possono fare la differenza".

L'Inter viene da due sconfitte. Un campanello d'allarme?

"Due sconfitte maturate sulla base di prestazioni non eccezionali con qualche giocatore cardine non al meglio. Un calo c'è stato. Una squadra come l'Inter non può permettersi cali di attenzione".

Serie B: che succede al Bari?

"Il campionato di B è insidioso, regna l'equilibrio. In B è facile scivolare e poi riprendersi. Caserta, che è un buon allenatore, ha faticato a dare un'identità alla squadra. Spetta a Vivarini dargliela, anche se il primo risultato è stato clamorosamente negativo".

La Samp ha dato segnali importanti contro la Juve Stabia.

"L'accoppiata Gregucci-Foti ha portato qualcosa. La Samp ha un buon organico, era mancata un po' di consapevolezza. I due tecnici hanno portato caratterialità e consapevolezza".

Ha visto il Pescara dal vivo. La sua idea?

"Oggi il Pescara paga qualche infortunio. Deve ritrovare la squadra al completo per poter trovare una sua dimensione. Dovrà essere bravo Gorgone a dare identità immediatamente, cercando di recuperare tutto l'organico".

In C il Cosenza, da lei costruito in estate, sta facendo bene...

"Sono contento. C'è il mio lavoro, con un allenatore che ho scelto io. E mi fa piacere anche per la tifoseria cosentina che è molto appassionata. Spero che possa continuare ad essere competitiva e se a gennaio interverrà ulteriormente potrà giocarsela".