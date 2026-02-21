Mantova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: moduli speculari quelli scelti dai due allenatori
Ha preso il via ieri sera la 26ª giornata del campionato di Serie B, che proseguirà quest'oggi con ben sette match suddivisi su tre fasce orarie: tra quelli delle ore 15:00, lo scontro - ancora salvezza - tra Mantova e Sampdoria, che si giocherà al 'Danilo Martelli-Pata Stadium'. Da cui arrivano le formazioni ufficiali.
Nessuna particolare sorpresa nei due schieramenti, con i tecnici che optano però per moduli speculari, con la difesa a tre e una punta supportata da due trequartisti.
Di seguito, ecco gli schieramenti dei due tecnici:
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Dembelè, Meroni, Castellini; Junior Ligue, Trimboli, Paoletti, Goncalves; Kouda, Marras; Mancuso. All.: Modesto
SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Viti, Abildgaard, Hadzikadunic; Di Pardo, Ricci, Henderson, Cicconi; Cherubini, Begic; Brunori. All.: Gregucci