Mantova-Sampdoria 2-1, le pagelle: Begic brilla, Bragantini game changer

© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:16Serie B
Pietro Celeste

Risultato finale: Mantova-Sampdoria 2-1

MANTOVA

Bardi 6 - Una bella respinta su Brunori a evitare il raddoppio. Si vede, per fortuna, negare il cartellino con rigore annesso dopo aver subito gol da Begic, contro cui non può nulla.

Castellini 6 - Guardingo e accurato in una partita senza alcuna sbavatura. Nella ripresa sale in cattedra, così come l'intero reparto.

Meroni 6,5 - Si fronteggia con Brunori in un duello allettante da ambedue le parti. Lo anticipa prima per poi allacciarsi, sportivamente, più tardi.

Ligue 5,5 - Si fa prendere il tempo da Begic che poi lo semina e trova il vantaggio. Sostituito all'intervallo dopo essere stato colto di sorpresa più volte. Dal 46' Radaelli 6,5 - Mette energia sulla fascia, compie un paio di sgroppate importanti sgusciando via al difendente.

Dembelè 6 - Prezioso nel ripiegamento nel primo tempo, oculato nella ripresa come braccetto con il cambio di posizione.

Trimboli 6,5 - Un soldato nella zona nevralgica. Prende una miriade di colpi, non mollando di un cen

Paoletti 5,5 - Sconsiderato nel momento di offensiva da parte dei suoi. Tanta battaglia e gioco ripetutamente spezzettato. Dal 46' Buso 7 - Entra e subito rabbrividisce Ghidotti. Entra nel gol del due a uno con l'assistenza al compagno con i giri e i tempi giusti.

Goncalves 5,5 - Non brillantissimo. Perde un paio di palloni possibilmente velenosi, pattuendo con Di Pardo una gara sotto le righe. Dal 88' Maggioni s.v.

Marras 6,5 - Per poco non trova il gol olimpico. Ogni piazzato è un possibile pericolo, non a caso portano alle conclusioni dei suoi. Dal 60' Bragantini 8 - L'uomo della partita parte dalla panchina, per poi entrare e svoltare gli scenari. Si mette in proprio nel pareggio, chirurgico nel raddoppio.

Kouda 6 - Viene fuori con il progredire della sfida, quando i ritmi calano e c'è il fabbisogno di riprendere la partita.

Mancuso 6,5 - Non segna ma è vivo, il che per un attaccante non è assolutamente scontato. Sente la porta e ci prova, ma è il lavoro a cucire ciò che gli viene meglio. Dal 88' Mensah s.v.

Francesco Modesto 6,5 - Dopo un primo tempo in cui la partita poteva essere già compromessa, la ribalta con gli inserimenti dalla panchina dopo esser stato allontanato per nervosismo. L'adrenalina, però, combinata con la lucidità nelle scelte gli valgono tre punti.

SAMPDORIA

Ghidotti 6 - Risponde presente quando chiamato in causa, nei gol, però, non può nulla, subendo perfino un duro colpo al volto.

Hadzikadunovic 5,5 - Graziato una volta, non la seconda. La sanzione arriva tardi, nel momento in cui pare annebbiato e in ritardo nei contrasti. Dal 66' Riccio 5,5 - Statico e passivo come tutti i compagni nei gol incassati.

Abildgaard 5,5 - Calcola male la traiettoria con la quale si avventa Buso per servire il compagno per il ribaltone. Anche lui finito nella lista dei cattivi dopo un intervento in ritardo.

Viti 6 - Nel primo tempo si fa trovare ben posizionato, togliendo la disponibilità di battere a rete a Mancuso. Nella ripresa cade il castello difensivo.

Di Pardo 5,5 - Cartellino sciocco nel primo tempo in una partita in cui vigeva il controllo. Nella ripresa non riesce a supportare la manovra. Dal 80' Coda s.v.

Ricci 6 - Inizia con coraggio, prosegue calando fino anch'esso a scomparire. Qualche buona geometria nel primo tempo lo porta ad una striminzita sufficienza.

Henderson 6 - Difensivamente compie un ottimo lavora, fungendo anche da filtro. Da un suo pallone perso in verticale, però, nasce il gol del vantaggio del Mantova.

Cicconi 6 - Uno degli ultimi a tirare i remi in barca, con corsa e aggressività prova a dare una scossa.

Begic 7 - Abbina freschezza e qualità nella conduzione palla al piede per l'involata che porta al gol. Si ripete un minuto più tardi procurandosi il rigore, poi revocato. Dal 66' Barak 5,5 - Una sponda aerea e nulla più. Troppo poco in mezz'ora.

Cherubini 6 - Va di fioretto sfoderando la sua qualità, intermittente nel corso della partita ma insidioso al punto da impegnare Bardi prima della sostituzione. Dal 51' Depaoli 5,5 - E' un recupero importante, ma forse è presto per riacquisire il ritmo partita.

Brunori 6,5 - Gira a memoria di prima per il compagno per la corsa del gol. Il duello scaturito con Meroni lo stimola, pur livellandosi. Dal 66' Soleri 5,5 - Isolato, troppo distante dagli appoggi.

Angelo Gregucci 5,5 - Chi la vince con i cambi e chi, invece, si fa trascinare per poi vedere la situazione ribaltata. Non riesce a far mantenere alto il tasso di attenzione nella ripresa.

