Ajax schiacciasassi, Salah cade con il Friburgo: Conference League, i finali delle 18.45
Yvonne Alessandro
Sono terminati i match del terzo turno di League Phase di Conference delle 18.45 di oggi. L'Ajax schiaccia i danesi del Midtjylland con sei gol e la rete dell'ex Inter Klaassen tra le altre, da Gibilterra il Lincoln contro ogni pronostico batte l'Hajduk Spalato, gli svedesi del Mjalby vincono 2-0 sui bosniaci del Borac Banja Luka. Due espulsi e una vittoria allo scadere per la Stella Rossa contro l'Inter Escaldes, pari a reti bianche tra Aarhus-Braga e KuPS-Gent. Gli elvetici del Thun si impongono con tre reti sugli scozzesi Hearts, vale l'1-0 siglato nel primo tempo dal Friburgo di Grifo ai danni del Trabzonspor di Salah.
I finali delle 18.45
Aarhus-Braga 0-0
Atalanta-Kairat Almaty 1-1
53' Gual (K), 82' Krstovic (A)
KuPS-Gent 0-0
Lincoln-Hajduk Spalato 1-0
89' autogol Hadzikadunic (L)
Midtjylland-Ajax 1-6
9' Arokodare (A), 28' Etim (M), 52' Arokodare (A), 59' Wijndal (A), 67' Klaassen (A), 74' Gloukh (A), 82' Marcos Leonardo (A)
Mjalby-Borac Banja Luka 2-0
54' Bergstrom (M), 88' Enggaard (M)
Stella Rossa-Inter Escaldes 1-1
62' Arellano (I), 80' Lucic (S), 90'+2 autogol J.Diaz (S)
Thun-Hearts 3-1
22' autogol McCart (T), 34' Labeau (T), 57' Dursun (T), 82' Findlay (H)
Trabzonspor-Friburgo 0-1
14' Kubler (F)
Le gare delle 21
Copenaghen-Iberia
Getafe-Brighton
Lugano-Kauno Zalgiris
Monaco-Nordjaelland
Panathinaikos-CSKA Sofia
Riga-Jablonec
St-Truiden-Brann
Twente-Pafos
Univ.Craiova-Egnatia