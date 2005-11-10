Ajax schiacciasassi, Salah cade con il Friburgo: Conference League, i finali delle 18.45

Sono terminati i match del terzo turno di League Phase di Conference delle 18.45 di oggi. L'Ajax schiaccia i danesi del Midtjylland con sei gol e la rete dell'ex Inter Klaassen tra le altre, da Gibilterra il Lincoln contro ogni pronostico batte l'Hajduk Spalato, gli svedesi del Mjalby vincono 2-0 sui bosniaci del Borac Banja Luka. Due espulsi e una vittoria allo scadere per la Stella Rossa contro l'Inter Escaldes, pari a reti bianche tra Aarhus-Braga e KuPS-Gent. Gli elvetici del Thun si impongono con tre reti sugli scozzesi Hearts, vale l'1-0 siglato nel primo tempo dal Friburgo di Grifo ai danni del Trabzonspor di Salah.

I finali delle 18.45

Aarhus-Braga 0-0

Atalanta-Kairat Almaty 1-1

53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

KuPS-Gent 0-0

Lincoln-Hajduk Spalato 1-0

89' autogol Hadzikadunic (L)

Midtjylland-Ajax 1-6

9' Arokodare (A), 28' Etim (M), 52' Arokodare (A), 59' Wijndal (A), 67' Klaassen (A), 74' Gloukh (A), 82' Marcos Leonardo (A)

Mjalby-Borac Banja Luka 2-0

54' Bergstrom (M), 88' Enggaard (M)

Stella Rossa-Inter Escaldes 1-1

62' Arellano (I), 80' Lucic (S), 90'+2 autogol J.Diaz (S)

Thun-Hearts 3-1

22' autogol McCart (T), 34' Labeau (T), 57' Dursun (T), 82' Findlay (H)

Trabzonspor-Friburgo 0-1

14' Kubler (F)

Le gare delle 21

Copenaghen-Iberia

Getafe-Brighton

Lugano-Kauno Zalgiris

Monaco-Nordjaelland

Panathinaikos-CSKA Sofia

Riga-Jablonec

St-Truiden-Brann

Twente-Pafos

Univ.Craiova-Egnatia