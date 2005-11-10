Atalanta-Kairat 1-1, le pagelle: Rowe ci prova, Scamacca no. Male la difesa

Risultato finale: Atalanta-Kairat Almaty 1-1

Niente da fare: in Conference League l'Atalanta non si scuote, vive un'altra serata complicata ed evita figuracce solo grazie al guizzo di Krstovic nel finale. Finisce 1-1 contro il Kairat Almaty, con tante insufficienze fra le fila dei bergamaschi. Vediamo voti e giudizi nelle pagelle a cura della redazione di TuttoMercatoWeb.com.

LE PAGELLE DELL'ATALANTA (di Daniele Najjar)

Carnesecchi 6,5 - Due volte reattivo per evitare il peggio nel primo tempo.

Idele 6 - Alla prima da titolare, ne esce dignitosamente. Poteva andare più convinto su quel tiro al volo nella ripresa, imparerà.

Scalvini 5 - Non saranno sue le colpe maggiori, ma c'è poco da controllare lì dietro e quel poco viene controllato male sia da lui che da Obric.

Obric 5,5 - Marcature preventive organizzate malissimo sullo 0-1 di Guel: lui e Bernasconi presi in mezzo dall'unico uomo da controllare. Si rifà con la sponda per il pari di Krstovic.

Bernasconi 4,5 - Vale quanto detto per Obric, in più al cross è troppo spesso impreciso e frettoloso stasera. (Dal 74' Zappacosta 6 - Rimasto a riposo, porta un po' di ordine nel finale).

Elmas 5,5 - Vero che è il più pericoloso negli assalti della ripresa e andrebbe anche in gol, ma lui e Pasalic lasciano troppo spazio e libertà ai rivali in mediana.

Pasalic 5,5 - Vale quanto scritto per Elmas, con l'aggravante di una grande chance sciupata sullo 0-0, non da lui. Nella ripresa cresce e sfiora anche l'1-1 nel finale.

Sulemana 4,5 - Dopo il rientro dall'infortunio oggi aveva una chance importante, ma non riesce a sfruttarla: spento, non si vede mai contro un avversario che richiedeva uno contro uno. (Dal 46' Ederson 6 - Lasciato inizialmente a riposo, suona la carica nella ripresa e sfiora l'1-1).

Samardzic 4,5 - Lento e macchinoso, sua la palla persa che fa partire l'azione dello 0-1 di Guel. E Sarri lo cambia subito: non un bel segnale. (Dal 58' De Ketelaere 5,5 - Subito uno spunto interessante, ma va via via spegnendosi).

Rowe 6 - Non sarà incisivo, ma premiamo il fatto che sia l'unico a puntare l'uomo ed a calciare in porta dal primo minuto, con convinzione. Cala nella ripresa e Sarri lo cambia per avere freschezza. (Dal 58' Zalewski 6,5 - Dà la scossa, accelerando la manovra lenta dell'Atalanta con i suoi guizzi).

Scamacca 4,5 - Non si vede, quando si vede gioca sempre con un tempo di troppo o in modo impreciso. (Dal 68' Krstovic 7 - Ha poco più di 20 minuti per provare a incidere: sponda per Ederson e subito dopo il gol dell'1-1).

Allenatore: Maurizio Sarri 5 - È vero che l'Atalanta è in emergenza infortuni, ma l'impressione è che al di là di tutto l'Atalanta vada a rilento a livello di manovra, indipendentemente da chi metta. Ed essendo lui l'allenatore ha responsabilità in questo. Krstovic lo salva solo dalla sconfitta.

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LE PAGELLE DEL KAIRAT (di Andrea Carlino)

Anarbekov 5,5 – Risponde presente sulle conclusioni centrali e si salva sul rischioso retropassaggio iniziale. Macchia un'ottima prova tra i pali con l'uscita a vuoto decisiva che regala il pareggio alla Dea.

Mrynskiy 6,5 – Presidio costante sulla corsia destra e tempismo negli interventi. Sfiora persino il gol con un'incornata perentoria su calcio di punizione sventata solo da un grande riflesso di Carnesecchi. Ammonito nel finale.

Shirobokov 6 – Presenza fisica al centro della difesa a cinque. Regge l'urto nel primo tempo contro Scamacca, occupando bene gli spazi e limitando gli inserimenti centrali dei trequartisti avversari.

Marynovich 6 – Guidatore esperto del reparto arretrato kazaco. Dirige le scalate con ordine, respingendo numerosi traversoni scodellati dalle corsie esterne dai padroni di casa.

Kassabulat 5,5 – Rischia un'incredibile autorete con un retropassaggio sconsiderato. Si riscatta parzialmente serrando i ranghi dietro, pur soffrendo le sovrapposizioni nerazzurre nel secondo tempo. Dall'81' Baibek s.v.

Mata 6,5 – Salvataggi provvidenziali sulle offensive di Sulemana ed Elmas. Mantiene sempre alta la concentrazione lungo la fascia mancina, murando diverse conclusioni a rete da posizione ravvicinata.

Tuyakbayev 6 – Battitore dei calci piazzati iniziali con cui crea scompiglio. Garantisce sostanza e raddoppi di marcatura nella zona nevralgica del campo finché le energie sorreggono la corsa. Dal 64' Jukkola 5,5 – Fornisce forze fresche in mediana, ma eccede nei toni agonistici finendo subito sul taccuino dei cattivi.

Mendonça 6 – Lavoro oscuro in mezzo al campo per spezzare il palleggio avversario. Spende un ammonizione tattica preziosa nel primo tempo prima di calare alla distanza sotto il forcing bergamasco. Dall'81' Sadybekov s.v.

Oksanen 6 – Stringe i denti dopo un problema fisico in avvio di gara. Mantiene l'equilibrio della squadra con un posizionamento tattico intelligente che scherma la propria trequarti.

Gual 7 – Movimento perfetto sul filo del fuorigioco e freddezza glaciale nell'infilare Carnesecchi per l'iniziale vantaggio. Riferimento offensivo continuo e costante spina nel fianco per la difesa di Sarri. Dal 74' Tapalov 6 – Subentra per rinforzare gli ormeggi difensivi durante l'assedio finale dei padroni di casa.

Edmilson 7 – Assist illuminante filtrante dalla propria metà campo per la rete di Gual. Svolge un lavoro monumentale di raccordo tra i reparti, risultando prezioso anche in fase di ripiegamento. Dal 64' Bekbolat 5,5 – Cerca di far salire la squadra nei minuti più difficili, ma colleziona soltanto un cartellino giallo per proteste.

Allenatore: Arutiunian 6,5 – Disegna un 5-3-2 estremamente compatto e organizzato che imbriglia l'Atalanta. Prepara la gara con strategia tattica perfetta, sfiorando l'impresa esterna e cedendo solo su palla inattiva. Un punto per scacciare la crisi.