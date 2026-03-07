Mantova-Juve Stabia, i convocati di Abate: lunga lista di indisponibili per le Vespe
Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate, insieme al suo staff, ha reso nota la lista dei 21 calciatori convocati per il match Mantova-Juve Stabia, valevole per la 29° giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani, domenica 8 marzo 2026, con inizio alle ore 15:00 presso lo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium.
Portieri: 16 Signorini, 22 Vetrò, 23 Boer.
Difensori: 2 Ricciardi, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 46 Diakité, 76 Mannini.
Centrocampisti: 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 70 Dos Santos, 90 Okoro.
Diffidati: Cacciamani, Gabrielloni, Giorgini.
Squalificati: mister Abate, direttore sportivo Matteo Lovisa.
Indisponibili: Battistella, Bellich, Candellone, Confente, Maistro, Morachioli, Varnier, Zeroli.