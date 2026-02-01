Serie B, i risultati del sabato: frena il Frosinone, il Venezia vince e vola in vetta
La 22ª giornata di Serie B ha già regalato gol, ribaltoni e risultati pesanti sia in vetta che nelle zone calde della classifica. Spicca il netto successo del Palermo sul campo del Bari: i rosanero si impongono 3-0 con le reti di Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia, confermandosi nel gruppo di alta classifica.
Vittoria importante anche per l’Avellino, che supera 3-1 il Cesena grazie alla tripletta di Biasci dopo il vantaggio iniziale firmato Olivieri. Pareggio senza reti tra Empoli e Modena, mentre il Sudtirol conquista tre punti preziosi contro il Catanzaro (2-1), con gol decisivo di Merkaj.
Successo sofferto ma fondamentale per il Venezia, che batte 2-1 la Carrarese e resta in vetta. Pareggio beffardo per il Frosinone sul campo della Virtus Entella: al vantaggio ligure risponde Fiori al 95’. Spettacolo e gol tra Pescara e Mantova (2-2), mentre il derby ligure tra Sampdoria e Spezia si decide nel finale: Ricci regala ai blucerchiati un 1-0 pesantissimo in chiave salvezza.
Con questi risultati, il Venezia vola in vetta 47 punti davanti al Frosinone (46). Palermo aggancia il Monza a quota 41, mentre in coda continua la bagarre: Sampdoria sale a 22, Spezia, Bari, Mantova e Reggiana restano coinvolte nella lotta per non retrocedere, con il Pescara fanalino di coda a 15 punti. La giornata si completerà domenica con Reggiana–Juve Stabia e Padova–Monza, gare che potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica.
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17’ rig. e 60' Ruocco (M), 30’ Caligara (P), 73' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90’ Ricci
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
Di seguito, invece, la classifica aggiornata fin qui:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 33*
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 20*
Spezia 20
Bari 20
Mantova 20
Pescara 15
*una gara in meno
