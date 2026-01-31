TMW Sampdoria, Gregucci: "Aggrappati all'osso, ma non basta. Pafundi deve migliorare"

Angelo Gregucci, tecnico della Sampdoria, è intervenuto nel post-partita in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Complimenti ai ragazzi e allo staff che lavora con me cha dalla mattina alla sera vuole portare la nave in porto, e vi posso garantire che è complicato. Primo tempo discreto, manca un pò di lucidità, abbiamo avuto un pizzico di fortuna nel portare a casa il clean sheet, convinti che l'episodio sarebbe arrivato. Siamo aggrappati all'osso con i denti, ma non basta. Non mi faccio suggestionare dai risultati, dobbiamo fare meglio, tutte le partite sono decisive. Cercavo di lanciare una bottiglietta a Di Pardo perchè aveva i crampi. Se non hai personalità non giochi, dobbiamo salvare una squadra e le responsabilità sono grosse, se non te le assumi non ti salvi. Palma grande prestazione, però sbaglia una cosa decisiva, che nel calcio dei grandi pagherà. Va in campo chi è in condizione di dare, dell'età non mi frega. Come qualità tecnica che somiglia a Esposito risposi Ricci.

In che condizioni è Brunori?

"Brunori ha messo dei contributi, viene da un'altra realtà, deve prendere confidenza. A me non interessa cosa fa il singolo per sé stesso, ma per la squadra. I due ragazzi sotto devono imparare a fare scelte decisive, Pafundi deve migliorare, su tante cose".