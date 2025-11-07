Fiorentina, primo allenamento di Vanoli. La Juve approva il bilancio: le top delle 18

Paolo Vanoli, arrivato questa mattina al Viola Park, ha firmato il suo contratto con la Fiorentina per poi dirigere l'allenamento del pomeriggio insieme ad alcuni membri dello staff ancora da ufficializzare. Col suo arrivo - sottolinea inoltre Firenzeviola.it - è stato interrotto anche il ritiro al Viola Park. Già nella notte scorsa, dopo il Mainz al rientro dalla Germania e concordato con quello che sarebbe stato il nuovo tecnico, i giocatori avevano dormito nelle proprie case per poi tornare in tarda mattinata al centro sportivo per il pranzo, la conoscenza del nuovo allenatore e poi l'allenamento. In queste ore dunque i giocatori stanno uscendo dal centro sportivo di Bagno a Ripoli - alle porte di Firenze - per farvi ritorno domani per la rifinitura e la partenza per Genova la gara di Marassi contro il Genoa è in programma domenica alle 15.00).

Dal palco del Football Business Forum, in corso di svolgimento alla SDA Bocconi, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del complicato rapporto tra club e nazionali: “Ho detto a Ceferin, ma lo avrei detto anche a infantino se fosse stato presente, che sono molto preoccupato. Ci sono giocatori da noi acquistati, che vanno a giocare per loro e ci ritornano completamente distrutti. E non ci vengono rimborsati se non con gli spiccioli. Tutto ciò va regolamentato. C’è una assenza imprenditoriale totale nel calcio. Che è in mano a presidenti nominali e direttori generali a cui voglio bene, ma che tutelano solo il loro portafoglio e i loro investimenti”.

All’Allianz Stadium oggi va in scena l’Assemblea degli Azionisti della Juventus. Il club bianconero ha innanzitutto approvato il bilancio al 30 giugno 2025 al 99,98% con perdite di 58,1 milioni di euro. Contrari 0,005118%, astenuti 0,000637%. Non votanti 0,00765%. La perdita evidenziata dal suddetto documento è in forte riduzione rispetto all'esercizio precedente (199,2 milioni), soprattutto grazie al ritorno di partecipazione alla UEFA Champions League e dei maggiori proventi da gestione diritti calciatori.