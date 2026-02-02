Ufficiale
Juve Stabia, arriva Daniel Perin dal Treviso. Rimarrà in Veneto fino a giugno
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Treviso F.C. per l’acquisizione, a titolo definitivo, del centrocampista Daniel Perin, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2028.
Nato a Vittorio Veneto il 22 ottobre 2007, Daniel cresce nel settore giovanile del Sudtirol. Nella stagione in corso, con la maglia del Treviso in Serie D, ha collezionato 22 presenze e 2 reti.
Contestualmente si comunica che Daniel resterà al Treviso fino al termine della stagione sportiva 2025/2026.
