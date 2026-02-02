Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Palermo, dopo Johnsen fatta anche per Rui Modesto: visite mediche per il portoghese

Palermo, dopo Johnsen fatta anche per Rui Modesto: visite mediche per il portogheseTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 16:29Serie B
Luca Bargellini
fonte Alessio Alaimo

Doppio colpo in arrivo dalla Serie A per il Palermo di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club rosanero dopo aver ultimato la trattativa con la Cremonese l'arrivo a titolo definitivo di Dennis Johnsen, in questi minuti ha ultimato anche quella con l'Udinese per Rui Modesto.

Il laterale portoghese, che approderà in Sicilia in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A del club, sta effettuando in questi momenti le visite mediche con la società di proprietà del City Group.

Articoli correlati
Cremonese, ceduto Johnsen al Palermo a titolo definitivo: il comunicato Cremonese, ceduto Johnsen al Palermo a titolo definitivo: il comunicato
Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
Juve Stabia, depositato il contratto di Diakité: arriva in prestito dal Palermo Juve Stabia, depositato il contratto di Diakité: arriva in prestito dal Palermo
Altre notizie Serie B
Mantova, per Meroni c'è l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. La nota del club... Mantova, per Meroni c'è l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. La nota del club
Pontedera, interrotto il prestito di Bassanini: l'esterno torna al Pisa UfficialePontedera, interrotto il prestito di Bassanini: l'esterno torna al Pisa
Juve Stabia, risoluzione anticipata del prestito di Aaron Ciammaglichella col Torino... UfficialeJuve Stabia, risoluzione anticipata del prestito di Aaron Ciammaglichella col Torino
Padova, ceduto a titolo definitivo Daniele Baselli al Chievo Verona UfficialePadova, ceduto a titolo definitivo Daniele Baselli al Chievo Verona
Pescara, depositato il contratto dell'ex Benevento Gennaro Acampora UfficialePescara, depositato il contratto dell'ex Benevento Gennaro Acampora
Venezia, Stroppa Panchina d'Oro di Serie B. "Orgoglioso di questo riconoscimento"... Venezia, Stroppa Panchina d'Oro di Serie B. "Orgoglioso di questo riconoscimento"
Palermo, dopo Johnsen fatta anche per Rui Modesto: visite mediche per il portoghese... TMWPalermo, dopo Johnsen fatta anche per Rui Modesto: visite mediche per il portoghese
Juve Stabia, arriva Daniel Perin dal Treviso. Rimarrà in Veneto fino a giugno UfficialeJuve Stabia, arriva Daniel Perin dal Treviso. Rimarrà in Veneto fino a giugno
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
5 Udinese-Roma, le probabili formazioni: Dybala out, c'è Pellegrini con Soule e Malen
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato 18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Repliche 20:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, salta l’arrivo di Mateta: dopo ulteriori verifiche i rossoneri hanno fermato l'operazione
Immagine top news n.1 Leo Messi può tornare a casa: principio d'accordo con il Newell's per il 2027
Immagine top news n.2 Lazio, offerti 30 milioni all'Inter per Davide Frattesi: no dei nerazzurri
Immagine top news n.3 Verona, esonerato Paolo Zanetti. Ecco il comunicato del club
Immagine top news n.4 Milan, ore decisive per Mateta: il punto in attesa delle ulteriori visite mediche
Immagine top news n.5 Thorsby verso Cremona, Onana in uscita: il punto sull'ultimo giorno di mercato del Genoa
Immagine top news n.6 Napoli, ecco Alisson Santos: il brasiliano ha iniziato le visite mediche a Roma
Immagine top news n.7 Roma, ecco Zaragoza dal Bayern: l'esterno è atterrato a Fiumicino. Le immagini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Fabrizio Ferrari: "Fiorentina, ottimi i colpi Fabbian e Rugani. E su Paratici dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Tosto: "Fiorentina, non mi priverei mai di uno come Fortini. E' il futuro"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maffessoli: "Così è nata la nuova avventura di Balotelli negli Emirati Arabi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, ceduto Johnsen al Palermo a titolo definitivo: il comunicato
Immagine news Serie A n.2 Il Nottingham prende Netz: bruciata la concorrenza di tre club italiani di Serie A
Immagine news Serie A n.3 Milan a Bologna senza Pulisic: l'attaccante non sarà convocato per il match di domani
Immagine news Serie A n.4 Roma, depositato il contratto di Bryan Zaragoza. Arriva in prestito dal Bayern Monaco
Immagine news Serie A n.5 Strefezza torna a giocare in Serie A, depositato il contratto per il prestito al Parma
Immagine news Serie A n.6 L'Hellas Verona ha riscattato Bella-Kotchap: contratto fino a giugno 2030 per il difensore
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, per Meroni c'è l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. La nota del club
Immagine news Serie B n.2 Pontedera, interrotto il prestito di Bassanini: l'esterno torna al Pisa
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, risoluzione anticipata del prestito di Aaron Ciammaglichella col Torino
Immagine news Serie B n.4 Padova, ceduto a titolo definitivo Daniele Baselli al Chievo Verona
Immagine news Serie B n.5 Pescara, depositato il contratto dell'ex Benevento Gennaro Acampora
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa Panchina d'Oro di Serie B. "Orgoglioso di questo riconoscimento"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, l'attaccante novello va in prestito in Serie D. Giocherà con il Legnago
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, riscattato il cartellino dell'attaccante Gori: ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, arriva il centrale Diop dall'Union Brescia. Il comunicato dei campani
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, interrotto il prestito di Francesco Sartori: il giocatore torna a Parma
Immagine news Serie C n.5 Manuel Leto torna all'Atalanta: interotto il prestito del portiere al Sudtirol
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, interrotto il prestito di Ravaglioli: il giocatore torna a Bologna
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, nuovo innesto in attacco: dall'Australia arriva Rasmussen. Ha firmato fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, si chiude oggi la 12ª giornata: in programma Fiorentina-Napoli
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping