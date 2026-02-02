TMW
Palermo, dopo Johnsen fatta anche per Rui Modesto: visite mediche per il portoghese
TUTTO mercato WEB
Doppio colpo in arrivo dalla Serie A per il Palermo di Filippo Inzaghi.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club rosanero dopo aver ultimato la trattativa con la Cremonese l'arrivo a titolo definitivo di Dennis Johnsen, in questi minuti ha ultimato anche quella con l'Udinese per Rui Modesto.
Il laterale portoghese, che approderà in Sicilia in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A del club, sta effettuando in questi momenti le visite mediche con la società di proprietà del City Group.
