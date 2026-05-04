Modena, lesione muscolare per capitan Gerli. Rientrerà per i playoff?

Finisce ai box il capitano del Modena.

Fabio Gerli, centrocampista classe 1996 dal 2020 nelle fila del club emiliano, è andato ko nei primi minuti del derby di venerdì scorso contro la Reggiana e nelle scorse ore è stato sottoposto ai consueti esami strumentali.

Dal report medico pubblicato dal club canarino il calciatore romano ha rimediato "una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia destra"-

Gerli ha già iniziato il percorso di recupero con l'obiettivo di provare a rientrare nel corso dei playoff che attendono la formazione di Andrea Sottil in questo finale di stagione in Serie B. Iniziando dalla sfida del primo turno contro la Juve Stabia.