Il Bari vuole Caso per la sfida di sabato: si stringe col Modena per il prestito dell'attaccante

Al netto della situazione legata al caso di Gaston Pereiro, che non è rientrato in città dopo aver mandato un certificato medico, in casa Bari - non senza magari un po' di tensioni dovute anche a una prima parte di stagione non positiva - si guarda al calciomercato e ai rinforzi da regalare a mister Vincenzo Vivarini, che punta ad avere un nuovo attaccante in vista della sfida di sabato alla Carrarese.

Come si legge su La Repubblica-Bari in edicola quest'oggi, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Giuseppe Caso, in uscita dal Modena dopo una prima parte di stagione ai margini del progetto degli emiliani: il club pugliese sta stringendo per assicurarsi entro un paio di giorni il giocatore, che dovrebbe comunque arrivare in biancorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto; sarebbe questo il secondo rinforzo in questi primi giorni di calciomercato invernale, che hanno portato intanto il difensore Andrea Cistana.

Ricordiamo intanto che la sfida contro la Carrarese di mister Calabro vedrà il Bari impegnato appunto sabato 10 gennaio: il confronto si giocherà allo stadio 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri' di Carrara, con fischio di inizio fissato alle ore 15:00.