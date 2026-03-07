Reggiana, Bertagnoli: “Ripartiamo dalla prestazione contro il Venezia, vogliamo salvarci"

Dopo la sconfitta contro il Venezia, Massimo Bertagnoli, centrocampista della Reggiana, ha fatto il punto in conferenza stampa sulla situazione della squadra e sulle prossime sfide.

“È stata una partita difficile, sapevamo che a dominare sarebbero stati loro. Due o tre occasioni per essere più pericolosi le abbiamo avute, ma il Venezia ci ha affrontato come se fossimo la squadra più forte”, ha spiegato Bertagnoli.

Il centrocampista ha sottolineato l’importanza di guardare avanti: “Ripartiamo da questa prestazione per arrivare alle prossime tre partite con la voglia di fare più punti possibili. Da qui in poi tutte le partite saranno una guerra e la vincerà chi vuole portare i tre punti a casa. Vogliamo rimanere in Serie B e risollevarci da questa situazione”.

Bertagnoli ha anche parlato del proprio stato fisico: “Io non sono al 100%, ma posso convivere con questo problema. I tifosi ci supportano sempre, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per dimostrare a loro che vogliamo rimanere in questo campionato. Da questa situazione si esce di squadra, dando il massimo tutti quanti”.