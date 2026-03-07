Serie B, 29ª giornata: il Modena non sfonda, il Cesena strappa un prezioso 0-0
Finisce senza gol l’ultima sfida di questo sabato in Serie B. Il Modena ci prova per 90’, ma senza la dovuta precisione: alla fine il Cesena riesce a strappare uno 0-0 prezioso in chiave salvezza. Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:
SERIE B - 29ª GIORNATA
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Sabato 7 marzo
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli
Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria
Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63*
Monza 60*
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 44*
Juve Stabia 40
Cesena 39*
Sudtirol 37*
Padova 34*
Avellino 33*
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31*
Sampdoria 30
Spezia 29*
Reggiana 29*
Bari 28
Mantova 27
Pescara 22
* una gara in più