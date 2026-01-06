Torino, c'è aria di rivoluzione: caccia al portiere, Biraghi può far posto a Barbieri. E Zapata...

L'edizione odierna de La Stampa fa un punto sulle prossime mosse di mercato del Torino, che saranno tutte indirizzate al rafforzamento di quel 3-5-2 chiesto dall'allenatore Marco Baroni. Il tal senso, il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta operando nell’ottica di portare al termine almeno un intervento per reparto, ma anche di più. La regola di base, però, resta chiara: nessuno entra se prima non esce qualcun altro.

Se fino a qualche giorno fa nella lista dei partenti figuravano Zakaria Aboukhlal e Emirhan Ilkhan - rispettivamente corteggiati da Nantes e Monza - le buone riposte al Bentegodi con l'Hellas Verona hanno aperto una nuova speranza sul loro permanenza. Chi invece dovrebbe salutare è Kristjan Asllani, per cui i granata interromperanno in anticipo il prestito e il centrocampista farà ritorno all'Inter. Se l'albanese dovesse andarsene, piace Matteo Prati del Cagliari. Potrebbe servire del tempo, invece, per lo scambio con la Lazio che coinvolgerebbe Ivan Ilic e Reda Belahyane. Il laziale ha già lavorato con Baroni, il quale lo accoglierebbe a braccia aperte. Trattative in corso, con i Laziali, anche in merito allo scambio Israel-Mandas.

Le manovre del Torino, poi, coinvolgono anche la difesa, Sazanov continua a guardarsi intorno in cerca di una nuova sistemazione. Al suo posto può arrivare David Ricardo dal Botafogo. Sulla corsia di sinistra invece, qualora Biraghi dovesse partire per accasarsi in un'altra squadra (Monza in pole), allora Petrachi potrebbe andare con forza su Barbieri della Cremonese. Infine, occhio anche alla girandola delle punte: Zapata è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie e ora c’è anche uno scalpitante Njie a disposizione. La partenza del colombiano sarebbe propedeutica all’investimento per Alessandro Vogt.