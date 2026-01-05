Cancelo ha preferito il Barcellona all'Inter: affare fatto, i dettagli dell'accordo

La corsa si è chiusa, con una direzione ben precisa. Joao Cancelo è pronto a tornare al Barcellona, lasciandosi alle spalle le voci che lo avevano accostato anche all’Inter. L’intesa è ormai definita: il club catalano ha trovato l’accordo definitivo con l’Al Hilal e l’operazione è stata chiusa nelle ultime ore.

Dopo aver presentato la propria proposta, il Barcellona ha incassato il via libera del club saudita: Cancelo tornerà in blaugrana con la formula del prestito fino a giugno. I catalani - fa sapere Fabrizio Romano - verseranno 4 milioni di euro all’Al Hilal per la copertura dell’operazione, come emerso nella giornata odierna. Un passaggio chiave che ha permesso di superare definitivamente la concorrenza.

In corsa, infatti, c’era anche l’Inter, che aveva lavorato con decisione sul dossier, arrivando persino a un’intesa verbale con l’Al Hilal. A fare la differenza, però, è stata la volontà del giocatore: Cancelo ha dato priorità assoluta al ritorno a Barcellona, senza mai aprire realmente a una seconda esperienza in nerazzurro.